Коц раскрыл процесс освобождения Красноармейска
Российские войска продолжают наступление в Красноармейске (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике и берут под контроль местность и логистику ВСУ.
Об этом пишет военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в своём Telegram-канале. По его словам, возможности противника истощаются. Российские силы уже контролируют позиции, оборудуют опорные пункты.
Остатки обороны ВСУ, утверждает журналист, удерживают лишь несколько улиц на севере Красноармейска. Украинская сторона называет ситуацию критической.
Ранее генерал авиации Сергей Липовой высказывался о судьбе окружённых в Красноармейске боевиков.
