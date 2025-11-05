Коц раскрыл процесс освобождения Красноармейска

05 ноября 2025, 20:58

Коц: Критическая ситуация складывается для ВСУ в Красноармейске в ДНР

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские войска продолжают наступление в Красноармейске (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике и берут под контроль местность и логистику ВСУ.