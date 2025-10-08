08 октября 2025, 14:22

Нардеп Рады Гончаренко*: Зеленский назвал «Слуг народа» деструктивными дебилами

Фото: istockphoto/olegda88

Владимир Зеленский назвал депутатов своей фракции «Слуга народа» «деструктивными дебилами». Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на нардепа украинского парламента Алексея Гончаренко*.





В материале говорится, что эта фраза активно обсуждается среди членов фракции. Они разочаровались и не понимают, как могло до этого дойти.



Гончаренко* призвал коллег «прочитать Конституцию», напомнив, что на Украине парламентско‑президентская форма правления, и предложил вернуть Совету руководящую роль в управлении государством.





«Небольшая подсказка: чтобы не быть «дебилами» — прочитайте Конституцию», — цитирует политика «Лента.ру».

