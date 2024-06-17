Украинский военный попытался поджечь здание Верховной Рады

Фото: iStock/Manuel Rodriguez Sevillano
Военный Национальной гвардии Украины попытался поджечь здание Верховной Рады в Киеве, однако перепутал адрес. Об этом пишет издание «Страна.ua».
Как сообщает источник издания в правоохранительных органах, боец Нацгвардии бросил два коктейля Молотова в здание министерства аграрной политики, перепутав его с Верховной Радой. После задержания поджигатель признал свою ошибку.
О мотивах такого преступления военнослужащий сообщать не стал.
Ранее сообщалось, что неизвестный обстрелял здание территориального центра комплектования в Харькове из гранатомета советского образца РПГ-18 «Муха». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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О мотивах такого преступления военнослужащий сообщать не стал.
Ранее сообщалось, что неизвестный обстрелял здание территориального центра комплектования в Харькове из гранатомета советского образца РПГ-18 «Муха». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова