02 января 2026, 19:08

Эксперт Гарифуллин: временные соглашения выгодны США и Украине, но не России

Фото: Istock/macky_ch

Обозреватель «Аргументы недели», доцент КФУ, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин заявил, что временные соглашения, или «договорняки», выгодны сторонам, которые используют паузу для усиления.





По его мнению, такие перерывы позволяют Украине развивать военную промышленность с помощью западных технологий.

«В результате Россия уже через несколько лет столкнётся с технически оснащённым военизированным соседом-монстром — такого противника у неё никогда не было в истории столкновений с Европой», — подчеркнул эксперт.