«Сосед-монстр»: Стало известно, почему временные соглашения опасны для России
Эксперт Гарифуллин: временные соглашения выгодны США и Украине, но не России
Обозреватель «Аргументы недели», доцент КФУ, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин заявил, что временные соглашения, или «договорняки», выгодны сторонам, которые используют паузу для усиления.
По его мнению, такие перерывы позволяют Украине развивать военную промышленность с помощью западных технологий.
«В результате Россия уже через несколько лет столкнётся с технически оснащённым военизированным соседом-монстром — такого противника у неё никогда не было в истории столкновений с Европой», — подчеркнул эксперт.Доцент КФУ заявил, что в мировой политике традиционные договоры теряют силу. Он назвал их «транс-договорами», где ключевую роль играет время. По его мнению, даже короткая пауза может сместить баланс сил в пользу США.
Гарифуллин пояснил, что сейчас конфликт достиг шаткого равновесия. Для решения нужны не временные сделки, а прямые переговоры России с Западом о новом мировом порядке