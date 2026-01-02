ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода, есть пострадавшие

02 января 2026, 14:23

Два человека пострадали при ударе ВСУ по центру Белгорода

Фото: iStock/vadimrysev

Две мирные жительницы пострадали при ракетной атаке ВСУ на центр Белгорода. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем блоге.