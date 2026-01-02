Достижения.рф

ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода, есть пострадавшие

Два человека пострадали при ударе ВСУ по центру Белгорода
Две мирные жительницы пострадали при ракетной атаке ВСУ на центр Белгорода. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем блоге.



Женщину с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма и баротравма сотрудники скорой помощи доставили в областную клиническую больницу. Вторую пострадавшую, которая получила осколочное ранение предплечья, транспортировали в городскую больницу №2 Белгорода, пояснил глава региона.

В частном доме и около 40 квартирах в трех многоэтажных домах выбило окна. Также пострадало одно коммерческое здание, а семь автомобилей получили повреждения от осколков.

На месте происшествия работают оперативные службы. Гладков добавил, что последствия инцидента уточняются.

