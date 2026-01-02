ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода, есть пострадавшие
Две мирные жительницы пострадали при ракетной атаке ВСУ на центр Белгорода. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем блоге.
Женщину с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма и баротравма сотрудники скорой помощи доставили в областную клиническую больницу. Вторую пострадавшую, которая получила осколочное ранение предплечья, транспортировали в городскую больницу №2 Белгорода, пояснил глава региона.
В частном доме и около 40 квартирах в трех многоэтажных домах выбило окна. Также пострадало одно коммерческое здание, а семь автомобилей получили повреждения от осколков.
На месте происшествия работают оперативные службы. Гладков добавил, что последствия инцидента уточняются.
