Соскин: Украине стоит действовать по модели Финляндии в войне с СССР

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Украине стоит последовать примеру Финляндии 1940 года, когда страна заключила мир с Советским Союзом, лишившись некоторых территорий, однако сохранила себя и смогла дальше развиваться. Так считает экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, его слова передает ТАСС.
«Украине сегодня надо действовать по модели Финляндии в тяжелейшей Зимней войне с Советским Союзом (1939-1940 годы). Тогда Финляндия пошла на мир, и она выиграла от этого. Да, потеряла часть территории, но зато сохранила себя и нормально потом развивалась», — считает Соскин.
По его словам, во время Второй мировой войны Финляндию никто не оккупировал из-за нейтрального статуса. Таким образом, эксперт уверен, что Украине стоит воспользоваться подобным примером.
«Ну нет сил у нас, где их взять, эти силы?» — рассуждает он.
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