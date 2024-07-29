Соскин: Украине стоит действовать по модели Финляндии в войне с СССР

Операцией по угону российского самолета и вербовки лётчика курировал лично бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Как заявил экс-офицер Сил спецопераций ВСУ Роман Червинский, разрешение на осуществление данной операции поступило ему в письменной форме. Но после того, как в конце 2022 года их часть прекратила существование, документ был уничтожен.