Владимир Зеленский собственной политикой осложняет для себя путь побега из Украины в случае необходимости. Так считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Каждый ваш шаг по аресту, по запугиванию, по расправе — это вы себе закрываете, вы рушите свои коридоры свободы, по которым вы будете убегать», — обратился Соскин к Зеленскому в эфире своего канала на YouTube.
По его словам, глава киевского режима принижает свой статус собственными действиями. Зеленский фактически захватил власть на Украине, однако долго удерживать ее не сможет, заключил Соскин.
Ранее аналитик из Великобритании Александр Меркурис сообщил, что боевики ВСУ специально ограждают Зеленского от реальных данных, чтобы убрать его. Меркурис добавил, что сегодня Зеленский не способен воспринять плохие вести, поэтому его «обволакивают» приятными.
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Элина Позднякова