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Новый план Владимира Зеленского сложно воспринимать всерьез, считает член оборонного комитета Госдумы Андрей Колесник в разговоре с изданием «Лента.ру».
«Это уже 158-й план Зеленского на этой неделе, и потом, когда он говорит слово «план», мне кажется, что он чего-то просит. К его плану относиться всерьез сложно. Смысла, я думаю, там точно не найти и делить надо на 129 все, что в этом плане написано. Зеленский — это просроченный президент. Весной они собираются делать выборы, он точно не будет президентом, это к бабушке не ходи. Думаю, этот план не последний, думаю, будет еще штук 100 этих планов, бумага стерпит», — прокомментировал парламентарий.Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. По конституции Украины, власть в республике принадлежит сейчас Верховной раде, однако Зеленский ввел военное положение, что мешает провести выборы в стране.
Одним из предвыборных обещаний Зеленского было завершить конфликт в Донбассе, но, придя к власти, он продолжил риторику своих предшественников.
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