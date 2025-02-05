Сослуживцы зятя Иосифа Пригожина уверены, что он погиб

Иосиф Пригожин (фото: соцсети)
Сослуживцы зятя продюсера Иосифа Пригожина уверены, что он погиб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Один из бойцов связался с родственниками Пригожина и сообщил, что воевал с Евгением Ткаченко в одном взводе. Последний раз он видел его в декабре 2023 года, когда отправился на боевое задание. На обратном пути из взвод попал под украинский арт-обстрел. Тогда Ткаченко получил серьёзные ранения в области бедра.
Сам боец также был ранен и не помнит, как выбрался. Однако через месяц после произошедшего он лично с телефона Ткаченко связался с его родственниками и обо всём рассказал. С этого момента зятя Иосифа Пригожина никто не видел.
В настоящее время и военные, и родственники уверены, что Ткаченко уже нет в живых. По официальным сведениям, он числится пропавшим без вести уже год.
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Сам боец также был ранен и не помнит, как выбрался. Однако через месяц после произошедшего он лично с телефона Ткаченко связался с его родственниками и обо всём рассказал. С этого момента зятя Иосифа Пригожина никто не видел.
В настоящее время и военные, и родственники уверены, что Ткаченко уже нет в живых. По официальным сведениям, он числится пропавшим без вести уже год.
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Анастасия Чинкова