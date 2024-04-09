Стало известно о размещении элитных отрядов НАТО на Украине

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Элитные отряды войск НАТО по прибытии на Украину будут размещены во Львове и, возможно, в Киеве.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страны-члены Североатлантического альянса создали совместную миссию на Украине. При этом её создание не означает вступление НАТО в прямой конфликт с Россией.
Однако с этим не согласился обозреватель «Царьграда» Илья Головнёв. Он заявил, что Западу не удастся обхитрить Россию, поэтому отправка войск на Украину означает вступление НАТО в прямое противостояние с РФ.
Также сообщается, что западные политики согласились разработать решение, которое позволит избежать катастрофы в зоне СВО. Для этого НАТО намерена направить на Украину ещё несколько небольших элитных группировок и вспомогательный персонал.
Уточняется, что отправленные войска не планируют участвовать в боевых действиях. Они будут заниматься обслуживанием военной техники и её ремонтом. В настоящее время известно о намерении разместить эти войска во Львове и Киеве.
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Однако с этим не согласился обозреватель «Царьграда» Илья Головнёв. Он заявил, что Западу не удастся обхитрить Россию, поэтому отправка войск на Украину означает вступление НАТО в прямое противостояние с РФ.
Также сообщается, что западные политики согласились разработать решение, которое позволит избежать катастрофы в зоне СВО. Для этого НАТО намерена направить на Украину ещё несколько небольших элитных группировок и вспомогательный персонал.
Уточняется, что отправленные войска не планируют участвовать в боевых действиях. Они будут заниматься обслуживанием военной техники и её ремонтом. В настоящее время известно о намерении разместить эти войска во Львове и Киеве.
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Анастасия Чинкова