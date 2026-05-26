Фильм RT и CCTV про Маньчжурскую операцию набрал более 45 млн просмотров в КНР

26 мая 2026, 18:46

Фото: iStock/fergregory

Фильм «Последний удар» про Маньчжурскую операцию, снятый RT совместно с Центральным телевидением Китая (CCTV), посмотрели более 45 миллионов пользователей китайского интернета. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.





Картина состоит из трех серий и рассказывает о Маньчжурской стратегической наступательной операции, которую провели в августе 1945 года. Фильм снимали на местах ведения боев, в архивах, музеях и мемориалах. Зрителям показали свидетельства очевидцев и материалы, которые ранее не были опубликованы.





«Это первая документалка о Второй мировой, которую совместно произвели и одновременно показали российские и китайские СМИ», — приводит RT слова Симоньян.