Фильм RT и CCTV про Маньчжурскую операцию набрал более 45 млн просмотров в КНР
Фильм «Последний удар» про Маньчжурскую операцию, снятый RT совместно с Центральным телевидением Китая (CCTV), посмотрели более 45 миллионов пользователей китайского интернета. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Картина состоит из трех серий и рассказывает о Маньчжурской стратегической наступательной операции, которую провели в августе 1945 года. Фильм снимали на местах ведения боев, в архивах, музеях и мемориалах. Зрителям показали свидетельства очевидцев и материалы, которые ранее не были опубликованы.
«Это первая документалка о Второй мировой, которую совместно произвели и одновременно показали российские и китайские СМИ», — приводит RT слова Симоньян.
Она добавила, что короткие видео на основе картины посмотрели больше 280 человек. Картину показали 20 мая, приурочив к визиту президента России Владимира Путина в Китай.