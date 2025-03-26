Состояние оператора Первого канала Волкова стабилизировалось, его перевозят в Москву

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Курские врачи стабилизировали состояние пострадавшего в Белгородской области при подрыве на мине оператора Первого канала Дмитрия Волкова. В настоящее время его транспортируют в московский НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, сообщила пресс-служба комитета здравоохранения Курской области в своём Telegram-канале.
Врачи смогли стабилизировать состояние Волкова, что позволило провести медицинскую эвакуацию серьёзно раненного оператора в Москву.
Врио главы минздрава Курской области Екатерина Письменная отметила, что эвакуацию пострадавшего проводит Федеральный центр медицины катастроф.
В комитет добавили, что за жизнь Волкова боролась та же бригада врачей, которая в прошлом августе спасла военкора ВГТРК Евгения Поддубного.
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Врио главы минздрава Курской области Екатерина Письменная отметила, что эвакуацию пострадавшего проводит Федеральный центр медицины катастроф.
В комитет добавили, что за жизнь Волкова боролась та же бригада врачей, которая в прошлом августе спасла военкора ВГТРК Евгения Поддубного.
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Анастасия Чинкова