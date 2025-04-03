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По словам первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, украинские власти не успели скрыть следы своих преступлений в Курской области. Об этом дипломат заявил в ходе неформального заседания Совета Безопасности.
«Неожиданный и скрытный характер манёвров позволил зайти глубоко в тыл украинских войск и вынудил их обратиться в поспешное бегство, не оставив времени замести следы своих преступлений», — сказал Полянский.
К тому же российский политик отметил, что Курская область практически вся освобождена от оккупации ВСУ. Напомним, украинская армия вторглась на территорию РФ 6 августа. В марте российские войска совершили масштабное наступление, в результате которого удалось отбить практически все занятые ВСУ участки.
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Иван Мусатов