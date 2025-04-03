Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Полянский: Украина не успела скрыть следы своих преступлений в Курской области

Полянский: Украина не успела скрыть следы своих преступлений в Курской области

Фото: iStock/IherPhoto

Фото: iStock/IherPhoto

По словам первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, украинские власти не успели скрыть следы своих преступлений в Курской области. Об этом дипломат заявил в ходе неформального заседания Совета Безопасности.
«Неожиданный и скрытный характер манёвров позволил зайти глубоко в тыл украинских войск и вынудил их обратиться в поспешное бегство, не оставив времени замести следы своих преступлений», — сказал Полянский.

К тому же российский политик отметил, что Курская область практически вся освобождена от оккупации ВСУ. Напомним, украинская армия вторглась на территорию РФ 6 августа. В марте российские войска совершили масштабное наступление, в результате которого удалось отбить практически все занятые ВСУ участки.

Читайте также:

Евросоюз не может заменить США в поставках военной помощи на Украину

ВСУ ударили по газораспределительной станции в ЛНР

В подполье заявили о переброске украинских резервов под Славянск во время перемирия
#армия
#всу
#полянский
#курская область
#рф
#россия
#оон
#украина
Полянский: Курская область почти вся освобождена от ВСУ
03 апреля 2025, 01:47

Фото: iStock/zabelin

Почти вся территория Курской области освобождена от украинских войск. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Сейчас почти вся территория снова находится под контролем России», — заявил Полянский в ходе неформального заседания СБ ООН.

Напомним, что украинская армия вторглась в Курскую область 6 августа 2024 года. Часть территорий региона была оккупирована ВСУ до марта. Тогда российские войска совершили масштабное наступление, в результате которого практически все занятые противником районы были освобождены.

Читайте также:

ВСУ ударили по газораспределительной станции в ЛНР

Рогов: ВС РФ уничтожили командный пункт беспилотников ВСУ в ДНР

В подполье заявили о переброске украинских резервов под Славянск во время перемирия
#армия
#оон
#всу
#вс рф
#полянский
#украина
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Евросоюз не может заменить США в поставках военной помощи на Украину
02 апреля 2025, 22:53

Фото: istockphoto/artJazz

У Евросоюза не получается заменить США в поставках военной помощи на Украину. Об этом пишут argumneti.ru. Однако из обещанных американцами 69 млрд долларов предоставлено лишь 13,6 млрд из-за завышенных оценок стоимости вооружений и расходов Вашингтона, не относящиеся напрямую к Украине.
«Европейский Союз остается ведущим донором, выделившим 65,7 млрд долларов на военную помощь. Сейчас ЕС разрабатывает программу финансирования оборонной промышленности на сумму до 800 млрд евро, а также создает механизм для совместных закупок вооружения. Великобритания заключила долгосрочное соглашение, предусматривающее ежегодные поставки на сумму 3,6 млрд долларов», — отмечает издание.
Тем временем профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина рассказала, как Европа намерена поступать в отношениях с администрацией президента США Дональда Трампа. В беседе с RT политолог пояснила, что приход к власти республиканца дал понять, что Штаты не будут тратиться на союзников, а начнут аккумулировать деньги внутри страны.
«Поэтому сейчас задача европейцев — пересидеть Трампа и его администрацию. Они полагают, что все изменится с приходом к власти демократов или другой республиканской администрации», — отметила эксперт.
Читайте также:

Стало известно, почему Зеленский так часто отказывается от собственных заявлений

Раскрыто, как могут отразиться санкции Трампа на экономике РФ

Стали известны шансы Зеленского избраться на второй срок
#сша
#деньги
#евро
#санкции
#эксперт
#помощь
#европа
#соглашение
#страны
#великобритания
#политолог
#поставки
#ес
#зеленский
#вооружения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, почему Зеленский так часто отказывается от собственных заявлений
Бывший нардеп Олейник: Зеленский часто меняет позицию из-за наркозависимости
02 апреля 2025, 22:42

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский так часто отказывается от собственных заявлений, меняет свою позицию и отдает «дурацкие приказы» из-за наркотической зависимости, допустил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.
В беседе с NEWS.ru он отметил, что излишняя эмоциональность и оскорбительные реплики лидера киевского режима могут говорить о возбужденном состоянии сознания после принятия «очередной дозы».
«Человек забывает, что говорил вчера. Например, со сделкой по редкоземельным металлам он так запутал себя и [президента США Дональда] Трампа, что уже неясно, о чем они договаривались. Минимум логики, больше эмоций, оскорблений, причем на грани недопустимого — это как раз признаки депрессии или возбужденного состояния от очередной дозы», — поделился экс-нардеп.
Олейник добавил, что Зеленскому могут проводить специальные медицинские процедуры перед записью ежедневных видеообращений, которые он выкладывает в соцсетях.
«У него же «видосики» каждый вечер должны выходить. Поэтому, вероятно, к вечеру делается какая-то процедура, после чего он записывает и выкладывает свое видео», — считает он.
Читайте также:

В подполье заявили о переброске украинских резервов под Славянск во время перемирия

Украинские боевики пытаются вырваться из окружения в Белгородской области

Песков: Киев не присоединился к мораторию на атаки по энергообъектам
#видео
#человек
#киев
#украина
#наркотики
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ ударили по газораспределительной станции в ЛНР
«Луганскгаз»: ВСУ атаковали газораспределительную станцию «Сватово» в ЛНР
02 апреля 2025, 20:15

Фото: iStock/Leonid Ikan

Украинские войска вновь нарушили частичное перемирие и мораторий на атаки по энергетическим объектам, ударив по газораспределительной станции «Сватово» в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Луганскгаз».
Отмечается, что удар пришёлся на узел предотвращения гидратообразования. Последствиями атаки стало повреждение станции и возгорание.

Также в результате обстрела ВСУ без газа остались свыше 11 тысяч жителей.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина по факту не присоединилась к мораторию на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Читайте также:

ВС России заняли село Гуево в Курской области

В подполье заявили о переброске украинских резервов под Славянск во время перемирия

Формирование котла под Торецком, тактические успехи ВС РФ по линии соприкосновения: последние новости СВО на 2 апреля
#всу
#украина
#возгорание
#дмитрий песков
#станции
#сво
#вс рф
#удар
#газ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тихомиров обсудил поддержку бойцов с главой Ассоциации ветеранов СВО Дубны
02 апреля 2025, 16:54

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Глава Дубны Максим Тихомиров встретился с руководителем дубненской Ассоциации ветеранов СВО, участником спецоперации Максимом Большаковым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Встреча началась с сюрприза. Большаков вручил главе Дубны медаль «За службу Родине» от войсковой части за помощь. Он также попросил Тихомирова оставить послание для военнослужащих на флаге наукограда.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В ходе встречи в городской администрации обсудили работу ассоциации. В Дубне для организации уже выделили помещение.
«Город будет продолжать оказывать участникам СВО всю необходимую поддержку. Мы всегда рядом», – заверил Тихомиров.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Сегодня более 100 дубненцев находятся в СВО. Участники встречи обсудили вопросы, которые волнуют многих бойцов и их семьи. Одной из тем стало взаимодействие с соцзащитой, предоставление поддержки и выплат участникам СВО, их трудоустройство на городских предприятиях и в муниципальных учреждениях.
«Особенно важно помогать семьям бойцов. Многим, особенно тем, кто потерял своих родных, сейчас приходится тяжело», – отметил Большаков.
Ассоциация ветеранов СВО была создана по инициативе президента. В Подмосковье она заработала по поручению губернатора Андрея Воробьёва.

Читайте также:

Глава Дубны взял под контроль благоустройство участков модернизации теплотрассы

В Дубне ко Дню Победы отреставрируют мемориал «Братские могилы»

На выездной администрации в Дубне обсудили проекты в микрорайоне Большой Волги
#дубна
#сво
#спецоперация
#военные
#социальная поддержка
#семьи
#максим тихомиров
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате