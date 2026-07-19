Юная россиянка попала под удар ВСУ

19 июля 2026, 19:01

Хинштейн: 19-летняя девушка пострадала при атаке дрона ВСУ на Курскую область

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате атаки украинского беспилотника на город Рыльске Курской области пострадала 19-летняя девушка. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере Max.





По его словам, пострадавшая получила незначительные травмы. Врачи уже оказали ей первую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

«Снова настоятельно прошу всех сохранять максимальную бдительность и не пренебрегать мерами безопасности!» — написал глава региона.