Юная россиянка попала под удар ВСУ
Хинштейн: 19-летняя девушка пострадала при атаке дрона ВСУ на Курскую область
В результате атаки украинского беспилотника на город Рыльске Курской области пострадала 19-летняя девушка. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере Max.
По его словам, пострадавшая получила незначительные травмы. Врачи уже оказали ей первую помощь и отправили на амбулаторное лечение.
«Снова настоятельно прошу всех сохранять максимальную бдительность и не пренебрегать мерами безопасности!» — написал глава региона.Ранее он сообщал, что за минувшие сутки в результате ударов ВСУ по Курской области пострадали восемь человек. Среди них — 40-летний гражданин Белоруссии, получивший множественные осколочные ранения при атаке БПЛА на автобус во Льгове.