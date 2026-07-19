19 июля 2026, 23:59

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Военнослужащие 425-го полка ВСУ «Скала» выразили благодарность российским солдатам, сохранившим их жизни. Командование отправило Евгения Мосина и Сергея Столярского устанавливать флаги Украины в Константиновке.





Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, их захватила в плен группа «Южная». В записанном видеообращении украинские солдаты признались, что из группы, посланной выполнять заранее обречённое на провал задание, выжили только они.



«Нас послали в город Константиновка, зная, что она находится под контролем российских солдат. Наши побратимы погибли, нас оставили в живых... Спасибо четвертой бригаде... слава Российской Федерации!» — заявили пленные в видеоролике, опубликованном МО РФ.