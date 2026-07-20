МИД РФ: Киев снабжает боевиков в Африке передовыми технологиями БПЛА

20 июля 2026, 04:44

Фото: istockphoto/Michele Ursi

На африканском континенте у террористических формирований начали появляться современные беспилотные летательные аппараты украинского производства. Об этом в беседе с ТАСС сообщил директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД РФ Анатолий Башкин.





По его словам, военные советники с Украины находятся в северной части Мали, где проживают туареги, и в других зонах активности джихадистов. На местах инструкторы обучают боевиков использованию современных вооружений как украинского, так и западного производства.



«Я не думаю, что речь идет о разворованном вооружении. Скорее о более современных типах вооружений – о достаточно продвинутой модели БПЛА украинского производства, систем РЭБ, не только FPV-дронов, но и тяжелых беспилотников типа "Баба-яга"», — Башкин.