Разведывательный беспилотник США замечен недалеко от Крымского моста

Фото: istock / Smederevac
Высотный разведывательный дрон-разведчик Соединенных Штатов RQ-4 Global Hawk вновь замечен в воздушном пространстве после исчезновения, в этот раз к югу от Крымского моста. Об этом информирует «Военная хроника».
По данным издания, американский БПЛА заметили в 170 километрах от Ялты.
Разведывательный беспилотник с позывным FORTE12, судя по всему, до этого отключал радиолокационный ответчик. Теперь он наматывает круги вблизи Ялты. Дрон способен летать на больших высотах более 30 часов.
Ранее были задержаны четыре жителя Крыма, готовившие теракты на железной дороге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Разведывательный беспилотник с позывным FORTE12, судя по всему, до этого отключал радиолокационный ответчик. Теперь он наматывает круги вблизи Ялты. Дрон способен летать на больших высотах более 30 часов.
Ранее были задержаны четыре жителя Крыма, готовившие теракты на железной дороге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак