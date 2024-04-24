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Сотням украинцев отказали в выдаче паспортов в Польше

Около 300 украинцев не смогли получить свои новые украинские паспорта в Варшаве
24 апреля 2024, 18:34
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Около 300 украинцев не смогли получить новые паспорта в паспортном пункте в Варшаве. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на соцсети.

Отмечается, что в пропускном пункте можно было получить только разрешение на выезд. Объясняли это то техническими проблемами, то решением властей Украины.

У польской полиции нет указаний, что делать с украинцами, у которых истек срок действия паспорта. Сообщается, что граждан Украины без паспорта не будут депортировать. Однако будут проводить проверки. Депортировать могут только в случае, если иностранный гражданин представляет опасность для страны.



Ранее граждане Украины устроили скандал в госпредприятии «Документ» в Польше. Они поругались с сотрудниками, отказавшимися обслуживать мужчин призывного возраста. Ранее МИД Украины приняло соответствующее решение, запрещающее оказание консульских услуг этой категории граждан. Один из присутствующих выразил недовольство работой госпредприятия.

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#украина
#польша
#паспорт
В США заявили, что российские специалисты могут получить ценную информацию
MWM: Россия может получить ценную информацию после захвата Leopard 2A6
24 апреля 2024, 17:53

Фото: iStock/Longfin Media

Изучив трофейный танк Leopard 2A6, российские специалисты могут получить ценную информацию. Об этом сообщило американское издание Military Watch Magazine (MWM).

На кадрах, опубликованных МО РФ, запечатлен захваченный танк Leopard 2A6 в районе Авдеевки. Ценность доступа к нему остается высокой. Российские военные уже давно получили значительные сведения о нем благодаря опыту ведения боевых действий против него, указано в публикации.

Отмечается, что Leopard 2A6 остается самым совершенным вариантом Leopard 2 из тех, которые были переданы Киеву. От прошлой версии он отличается гладкоствольной пушкой Rh 120/L55 калибра 120 миллиметров с увеличенной длиной ствола. Это увеличивает дальность выстрела до пяти километров. Также доработана система управления огнем, а также стабилизатор пушки и тормозная система.

Ранее сообщалось, что подбитый в зоне специальной военной операции немецкий танк Leopard 2 отправляют в подмосковный парк «Патриот». Отмечается, что танк будет занимать особое место среди трофеев ВС РФ. Чтобы сдвинуть немецкую боевую машину, специалистам эвакуационной бригады пришлось разрывать гусеницы танка с помощью подрыва.

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#военные
#всу
#вс рф
#танк
#сво
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В Евросоюзе сообщили об очередном пакете помощи Украине
Фон дер Ляйен: ЕК перевела Киеву очередной транш помощи в 1,5 млрд евро
24 апреля 2024, 16:56

Фото: iStock/artJazz

Еврокомиссия перевела Украине очередной транш бюджетной помощи в размере 1,5 миллиардов евро. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.
Отмечается, что этот пакет военной помощи был направлен в рамках программы, согласно которой Евросоюз собирается потратить на поддержку Украины до 50 миллиардов евро до 2027 года.

Также фон дер Ляйен подчеркнула, что выделенная помощь была экстренной, поскольку украинские войска нуждаются в финансировании.

Ранее главы стран и правительств Евросоюза призвали немедленно предоставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО). В настоящее время большая часть украинских систем уничтожена.

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Россия и Украина впервые провели очные переговоры по поводу детей
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#украина
#помощь
#всу
#сво
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«Ситуация непоправимая»: бригады ВСУ отказываются от обороны в ДНР
Эксперт Меркурис: бригады ВСУ отказываются оборонять село Очередино в ДНР
24 апреля 2024, 16:45

Фото: iStock/Jakub Laichter

Несколько бригад украинских войск отказались выполнять приказ по обороне Очередино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом на своём YouTube-канале сообщил британский эксперт Александр Меркурис.
Он подчеркнул, что бригада оставила свои позиции и бежала под массированным огнём артиллерии ВС РФ.

При этом военные заявляли, что ситуация на фронте непоправимая.

Меркурис добавил, что командование ВСУ вынуждено было срочно отправить на эти позиции другое подразделение для улучшения ситуации, но и оно отказалось идти на оборону.

А президент Украины Владимир Зеленский регулярно получает сообщения об успехах российских войск на этом направлении.

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#всу
#сво
#украина
#днр
#оборона
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Россия и Украина впервые провели очные переговоры по поводу детей
Львова-Белова: Россия и Украина впервые провели очные переговоры по детям
24 апреля 2024, 16:15

Фото: iStock/Diy1

Россия и Украина впервые провели очные переговоры по поводу детей при посредничестве Катара. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
Отмечается, что переговоры прошли в Дохе, в результате удалось достигнуть договоренности. По словам омбудсмена, 29 детей переедут на Украину, 19 — в Россию.

В феврале текущего года Мария Львова-Белова заявила, что ещё 11 украинских детей воссоединились со своими семьями. Как рассказала омбудсмен, это самая большая группа детей, которая направлялась к своим родным и близким.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#переговоры
#спецоперация
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«Идущие на смерть»: Киев отправляет на передовую необученных бойцов старше 50 лет
Военный эксперт Литовкин: Киев отправляет бойцов ВСУ на верную смерть
24 апреля 2024, 15:35

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Киев пытается «заткнуть дыры на фронте» с помощью мужчин старше 50 лет без должной подготовки. Такое мнение выразил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
«О каком качестве солдат можно говорить, если солдата надо готовить как минимум полгода для того, чтобы он представлял собой серьезную боевую единицу? А они гребут первых попавшихся, надевают форму, неделю занятий и вперед на фронт. Конечно, качество такого солдата ниже плинтуса», — заявил Литовкин в беседе с «Известиями».

Он также отметил, что в ВСУ служит много мужчин старше 50 лет, которые, по словам Литовкина, уже не могут быстро передвигаться, менять позиции и оперативно выполнять боевые задачи в силу возраста. Военный эксперт считает, что возрастных бойцов лучше ставить на выполнение хозяйственных задач, однако на передовую их отправлять не стоит.

Таким образом, их отправляют на верную смерть, чтобы закрыть дыры на передовой, заключил Литовкин.

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#всу
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В Европе заявили о смене хода истории из-за победы России на Украине
Глава ЕК фон дер Ляйен: Победа России на Украине изменит ход истории
24 апреля 2024, 15:33

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что победа России в украинском конфликте изменит ход истории Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.
Фон дер Ляйен отметила, что именно по этой причине Брюссель продолжит поддерживать Киев. По словам главы ЕК, Москва якобы представляет серьезную угрозу для Запада.

Фон дер Ляйен заключила, что Украина «несет тяжелое бремя» за Европу. Поэтому США и Европейский союз продолжат оказывать военную помощь киевскому режиму.

Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

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#киев
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В Смоленской области семь беспилотников ВСУ атаковали объекты ТЭК
24 апреля 2024, 15:19

Фото: iStock/NiseriN

Семь ударных украинских беспилотников атаковали объекты ТЭК в Смоленской области. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.
Он подчеркнул, что по последним уточнённым данным, четыре беспилотника упали в Смоленском районе области, а ещё три – в Ярцевском районе.

В последнем районе около нефтебазы загорелся жилой дом. Риска перехода огня на соседние строения нет.

Ранее глава региона Василий Анохин в своём Telegram-канале написал, что пожары вспыхнули в Смоленском и Ярцевском районах. Вместе с тем, Минобороны РФ сообщило об одном украинском беспилотнике, сбитом дежурными средствами ПВО.

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ВС РФ показали западные трофеи, захваченные на опорнике ВСУ у Часова Яра — видео

Алаудинов: ВС РФ ежедневно продвигаются и освобождают населенные пункты
#всу
#беспилотник
#атака
#россия
#пожар
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ВС РФ показали западные трофеи, захваченные на опорнике ВСУ у Часова Яра — видео
24 апреля 2024, 15:10

Фото: iStock/NiseriN

Подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ показали западное трофейное оружие.
Кадрами делится Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

На видео бойцы ВС РФ показывают американские и канадские штурмовые винтовки, которые находятся на вооружении стран НАТО.

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие «с колес» штурмовали позиции ВСУ на восточных окраинах Часова Яра. Как рассказал один из бойцов, боевики ВСУ не сдавались, но по их радиопереговорам было понятно, что воевать они не хотят. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#часов яр
#нато
#оружие
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«Своих не бросаем»: Хинштейн – о решении проблемы с депортацией добровольцев СВО
Хинштейн: МВД решает проблему с депортацией добровольцев из Сербии и ПМР
24 апреля 2024, 14:54

Фото: iStock/zim286

Главное управление МВД России по вопросам миграции занимается решением проблемы с депортацией и дальнейшим заключением под стражу добровольцев из Сербии и Приднестровья. Об этом в своём Telegram-канале написал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Ранее депутат писал, что Сербия требует выдать ей Александра Йокича, который участвует в боевых действиях в зоне СВО на стороне российской армии. На родине ему грозит до 25 лет лишения свободы по уголовной статье за наёмничество.

Хинштейн подчеркнул, что за дело взялась полиция. В настоящее время сербу оформляют временное убежище, а добровольцу из Приднестровья – вид на жительство. Сложности возникают с Йокичем, который заключал контракт не напрямую с Минобороны России, а с добровольческими формированиями в ДНР.

Однако депутат уже связался с главой ДНР Денисом Пушилиным, который в ближайшее время направит ходатайство на имя президента России с просьбой рассмотреть предоставление ветерану боевых действий гражданства РФ.

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