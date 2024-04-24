Сотням украинцев отказали в выдаче паспортов в Польше

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Около 300 украинцев не смогли получить новые паспорта в паспортном пункте в Варшаве. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на соцсети.
Отмечается, что в пропускном пункте можно было получить только разрешение на выезд. Объясняли это то техническими проблемами, то решением властей Украины.
У польской полиции нет указаний, что делать с украинцами, у которых истек срок действия паспорта. Сообщается, что граждан Украины без паспорта не будут депортировать. Однако будут проводить проверки. Депортировать могут только в случае, если иностранный гражданин представляет опасность для страны.
Ранее граждане Украины устроили скандал в госпредприятии «Документ» в Польше. Они поругались с сотрудниками, отказавшимися обслуживать мужчин призывного возраста. Ранее МИД Украины приняло соответствующее решение, запрещающее оказание консульских услуг этой категории граждан. Один из присутствующих выразил недовольство работой госпредприятия.
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