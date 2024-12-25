Российская ПВО уничтожила 59 украинских беспилотников за ночь

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В течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны России успешно уничтожили 59 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Украины, сообщает Министерство обороны России.
Согласно информации, 26 БПЛА были сбиты над Белгородской областью, 23 — над Воронежской областью. Кроме того, по три БПЛА были уничтожены над Курской, Брянской и Тамбовской областями, а один беспилотник был сбит над акваторией Азовского моря. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Российские вооруженные силы приблизились к населенному пункту Зеленый Гай на купянском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Российские вооруженные силы приблизились к населенному пункту Зеленый Гай на купянском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова