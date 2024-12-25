Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Российская ПВО уничтожила 59 украинских беспилотников за ночь

Российская ПВО уничтожила 59 украинских беспилотников за ночь

Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

В течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны России успешно уничтожили 59 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Украины, сообщает Министерство обороны России.
Согласно информации, 26 БПЛА были сбиты над Белгородской областью, 23 — над Воронежской областью. Кроме того, по три БПЛА были уничтожены над Курской, Брянской и Тамбовской областями, а один беспилотник был сбит над акваторией Азовского моря. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.



Российские вооруженные силы приблизились к населенному пункту Зеленый Гай на купянском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Беженец из ДНР рассказал об участии женщин-бойцов ВСУ в хладнокровных убийствах

Пленный ВСУ ​поведал, как ​свои же бойцы перекрыли пути к отступлению

Новую тактику БПЛА против ВСУ сняли на видео
#беспилотник
#бпла
#днр
#всу
#пво
#дроны
В Харькове прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
25 декабря 2024, 07:48

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

В Харькове на востоке Украины произошли серии взрывов, о которых сообщил мэр города Игорь Терехов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Терехов призвал жителей быть осторожными, отметив, что слышны звуки взрывов.

По информации издания «Общественное. Новости», зафиксировано не менее трех взрывов. В связи с этими событиями на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Российская ПВО уничтожила 59 украинских беспилотников за ночь

Российские войска подошли к Зеленому Гаю под Купянском

БПЛА устранили танк ВСУ на Ореховском направлении
#тревога
#всу
#танк
#пво
#воздушная тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские войска подошли к Зеленому Гаю под Купянском
Марочко: российские войска подошли к Зеленому Гаю под Купянском
25 декабря 2024, 07:13

Фото: iStock/IherPhoto

Российские вооруженные силы приблизились к населенному пункту Зеленый Гай на купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.
По его словам, в ходе продвижения российские войска начали мероприятия по освобождению этого населенного пункта.

«Оперативно-тактическая обстановка для украинских боевиков здесь весьма сложная, поскольку стратегические высоты на востоке от Зеленого Гая контролируются российскими войсками», — отметил Марочко, ссылаясь на свои источники.

Эксперт также подчеркнул, что перевес в личном составе и военной технике, наряду с другими факторами, создает угрозу окружения и уничтожения украинской группировки. В ответ на ситуацию украинское командование направило небольшое подкрепление из населенного пункта Боровая, однако этого недостаточно для полного покрытия санитарных и безвозвратных потерь противника.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Читайте также:

Беженец из ДНР рассказал об участии женщин-бойцов ВСУ в хладнокровных убийствах

БПЛА устранили танк ВСУ на Ореховском направлении

Богомаз: силы РФ сорвали атаку дронов ВСУ на Брянскую область
#конфликт
#днр
#сво
#всу
#танк
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
​Беженец из ДНР рассказал об участии женщин-бойцов ВСУ в хладнокровных убийствах
Беженец из Новотроицка: женщины из числа бойцов ВСУ взрывали гражданских гранатами
25 декабря 2024, 06:15

Фото: iStock/chatchaiyo

Житель Новотроицкого в ДНР Владимир рассказал о зверствах украинских военных, среди которых, по его словам, были и женщины.
Владимир, ставший свидетелем событий, сообщил РИА Новости, что при отступлении из села украинские войска совершали массовые убийства мирных жителей.

По словам мужчины, женщины из числа ВСУ бросали гранаты в дома, по несколько в каждую комнату, а затем простреливали полы из пулеметов, чтобы никто не выжил. Эти действия сопровождались украинской речью, которая четко слышалась.

Также Владимир признался, что танки ВСУ намеренно разрушали дома с находящимися внутри людьми.

«Когда российские войска подходили вблизи Новотроицка, украинские войска брали просто-напросто мирное население, которое там находилось, каждый дом, который вблизи друг к другу, разбивали танком, направляли дуло. И при этом человек, который находился, вылазил из танка и отчетливо было слышно украинский разговор. Все было на украинском языке», — рассказал мужчина.
По словам беженца, атаки были хаотичными, направленными на уничтожение всего, что попадалось на пути.

Ранее «Радио 1» передавало, что Владимир также рассказал о том, как бойцы ВСУ убили другого мирного жителя, его коллегу, ради машины.

Читайте также:

БПЛА устранили танк ВСУ на Ореховском направлении

Пленный ВСУ поведал, как свои же бойцы перекрыли пути к отступлению

В Подмосковье два водителя устроили стрельбу с поножовщиной посреди дороги
#танки
#женщины
#население
#днр
#всу
#сво
#граната
Следите за нашими новостями
в удобном формате
БПЛА устранили танк ВСУ на Ореховском направлении
Два оператора БПЛА ликвидировали танк ВСУ на Ореховском направлении
25 декабря 2024, 05:35

Фото: iStock/dr_evil

Два оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) из Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка ликвидировали танк Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ.
Беспилотники использовались в парной работе, что позволило достичь высокой точности. Первый дрон пробил защитную решетку на крыше танка, сбросив гранату Ф-1, а второй забросил зажигательный боеприпас в открывшийся люк. От удара сдетонировал боекомплект, в результате чего башню танка оторвало.

Операция проходила в районе населенного пункта Вербовое. Благодаря тепловизорам дроны действовали круглосуточно, преодолевая линию соприкосновения.

Как уточнили РИА Новости в Минобороны, такой подход стал частью тактики, позволяя эффективно уничтожать боевую технику и живую силу противника.

На ореховском направлении ставропольские десантники ликвидировали сотни боевиков ВСУ и их технику, подчеркнули в ведомстве.

Читайте также:

Богомаз: силы РФ сорвали атаку дронов ВСУ на Брянскую область

Пленный ВСУ ​поведал, как ​свои же бойцы перекрыли пути к отступлению

​Броневик с командирами ЦАХАЛа подорвали на Западном берегу Иордана
#операция
#минобороны рф
#дрон
#боеприпас
#всу
#танк
#дроны
#бпла
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Богомаз: силы РФ сорвали атаку дронов ВСУ на Брянскую область
25 декабря 2024, 05:08

Фото: iStock/NiseriN

Силами ПВО России сорвана попытка террористической атаки киевского режима на Брянскую область.
По сообщению губернатора Богомаз в Telegram-канале, два беспилотных летательных аппарата самолетного типа были обнаружены и уничтожены.

Инцидент обошелся без пострадавших и разрушений. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, проверяя территорию на наличие возможных угроз.

Эффективные действия российских подразделений ПВО позволили предотвратить ущерб и сохранить безопасность региона.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ убили мирного жителя села под Херсоном ради машины

24 декабря ВСУ совершили атаку на военный аэродром Миллерово в Ростове. Кадры нападения были выложены в Mash.

Читайте также:

Американский ракетный крейсер обстрелял два истребителя Пентагона за ночь

​На Украине заявили о «сюрпризах», которые ждут страну на переговорах

FPV-дрон «Гортензия» с проводным управлением начали применять в зоне СВО
#безопасность
#ущерб
#telegram
#пво
#бпла
#дрон
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пленный ВСУ ​поведал, как ​свои же бойцы перекрыли пути к отступлению
Пленный Салий: ВСУ минируют мосты, перекрывая пути отступления своим сослуживцам
25 декабря 2024, 04:36

Фото: iStock/Sinenkiy

Мобилизованный младший лейтенант ВСУ Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое ДНР, сообщил, что ВСУ не дают своим бойцам шансов отступить. Украинские военные минируют мосты в зоне СВО, отрезая этим пути для отступления.
По словам Салия, после того как он и его товарищ потеряли связь с подразделением, они пытались найти безопасный маршрут для эвакуации. Однако мост на Успеновку, через который они планировали пройти, оказался заминирован.

«Товарищ решил пройти дальше на север села, чтобы эвакуироваться самостоятельно по дороге через мост на Успеновку. Но мост на Успеновку оказался заминирован своим же. Поэтому он уже вернулся обратно. И мы пытались сдаться», — объяснил младший лейтенант ВСУ в беседе с РИА Новости.
Салий также рассказал, что 12 декабря они укрылись в доме, вывесив табличку с указанием готовности сдаться. 16 декабря их пленили российские военнослужащие.

Ранее «Радио 1» передавало слова очевидца о том, как бойцы ВСУ убили мирного жителя села под Херсоном ради машины. Семья убитого осталась жива и не давала согласия забрать автомобиль, но украинские военные осуществили кражу, пользуясь моментом.

Читайте также:

​На Украине заявили о «сюрпризах», которые ждут страну на переговорах

Новую тактику БПЛА против ВСУ сняли на видео

В РФ запустили «военный маркетплейс»: что предлагает новая инициатива для СВО
#мост
#маршрут
#военные
#днр
#сво
#всу
#мина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бойцы ВСУ убили мирного жителя села под Херсоном ради машины
РИА Новости: ВСУ расправились с жителем Новотроицкого из-за автомобиля
25 декабря 2024, 03:30

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинские военные жестоко расправились с жителем села Новотроицкое в Херсонской области, убив мужчину из-за автомобиля. О трагедии рассказал местный житель села по имени Владимир.
Свидетель ужасных событий поведал РИА Новости, что его коллега, совсем еще парень, погиб в результате удара дрона. Беспилотник запустили ВСУ. Родители погибшего выжили, но были госпитализированы с ранениями.

«Выпустили дрон, разбили… Со мной работал парень на шахте, вместе работали на покровской шахте, его насмерть, а родители, которые были с ним, живые, просто в больницу попали», — объяснил беженец.
Но самое главное — убийственная атака, скорее всего, была устроена не просто так. Похоже, что украинские военные хотели забрать автомобиль парня.

«А они (украинские военные) взяли просто-напросто, сами же, наверное, и выпустили этот дрон, потому что они и запускали эти дроны. И эту машину забрали. Я подходил к ним, спрашивал зачем — люди еще живые, а вы забрали машину», — ужаснулся Владимир.
Объяснений ситуации Владимир не получил. Машину семье так и не вернули, хотя родители погибшего остались живы.

Преступления, совершенные украинскими военными, фиксируются российскими правоохранительными органами, в том числе прокуратурой и Следственным комитетом. Президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны подчеркнул, что каждое преступление киевского режима должно быть задокументировано, а виновные найдены и наказаны.

Читайте также:

Новую тактику БПЛА против ВСУ сняли на видео

Американский ракетный крейсер обстрелял два истребителя Пентагона за ночь

На Украине заявили о «сюрпризах», которые ждут страну на переговорах
#преступление
#военные
#автомобиль
#беспилотник
#президент
#дрон
#всу
#бпла
Следите за нашими новостями
в удобном формате
​На Украине заявили о «сюрпризах», которые ждут страну на переговорах
Политолог Бондаренко: переговоры по Украине будут трехэтапными, ожидаются сюрпризы
25 декабря 2024, 02:58

Фото: iStock/Ruma Aktar

Украине стоит ждать множества сюрпризов в ходе переговоров по урегулированию конфликта. Украинский политолог Константин Бондаренко предсказал несколько «неожиданных поворотов» на переговорах и отметил их главные этапы в эфире YouTube-канала UkrLife.
Бондаренко заявил, что всего обсуждение по разрешению конфликта между Москвой и Киевом будет разделены на три этапа. Сначала диалог по урегулированию пройдет между США и Россией, затем между США и Украиной, а в завершение — между Киевом и Москвой.

По его словам, Соединенные Штаты могут оказать давление на Украину, угрожая сокращением финансирования и военной помощи. Также не исключено, что Вашингтон потребует от Киева провести президентские и парламентские выборы.

«Поэтому, я думаю, что в этом отношении нас ждет еще большое количество сюрпризов», — обозначил политолог.
Он также отметил, что исход таких переговоров будет зависеть от текущей международной обстановки и готовности сторон к уступкам. Однако точных прогнозов он не дал.

Ранее сообщалось, что в США ужаснулись, на что уходят их деньги на Украине.

Читайте также:

Новую тактику БПЛА против ВСУ сняли на видео

В РФ запустили «военный маркетплейс»: что предлагает новая инициатива для СВО

В США прокомментировали последствия решения Трампа купить Гренландию
#сша
#страны
#youtube
#политолог
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новую тактику БПЛА против ВСУ сняли на видео
В сеть выложили видео удара беспилотника РФ из засады по технике ВСУ
25 декабря 2024, 01:53

Фото: iStock/Diy13

Военный эксперт Борис Рожин опубликовал видео удара российского беспилотника по технике Вооружённых сил Украины.
В своём Telegram-канале он рассказал о применении новой тактики: дрон, управляемый по оптоволоконному кабелю, атаковал украинский автомобиль из засады.

На видео показано, как оператор поднимает беспилотник в воздух лишь в момент, когда транспорт ВСУ оказывается в поле зрения камеры. Эта тактика позволяет повысить скрытность дрона до самого момента удара, что делает его использование более эффективным в зоне СВО.



Ранее «Радио 1» сообщало, что в сети появилось новое видео с работой сотрудников ТЦК, которые на Украине выполняют роль военкомов. Его опубликовал RT. Отличительной особенностью работников ТЦК стал новогодний образ «святого Миколая», которым в стране хотят заменить Деда Мороза.

Также известно, что партия «Единая Россия», Центр беспилотных систем и технологий и банк ПСБ объявили о запуске «военного маркетплейса». Он предназначен для поддержки военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО).

Читайте также:

ВС РФ взяли под контроль трассу Гуляйполе – Великая Новоселка

В Архангельске подожгли офис с гуманитарной помощью для участников СВО

В Кривом Роге прогремел мощный взрыв
#транспорт
#автомобиль
#камеры
#беспилотник
#дрон
#видео
#оператор
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате