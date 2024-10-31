Сырский доложил командующему силами НАТО в Европе о тяжелой ситуации на фронте

Фото: сайт НАТО
Главком ВСУ Александр Сырский доложил о тяжелой обстановке на фронте главкому объединенных ВС НАТО в Европе Кристоферу Каволи. Об этом говорится в соцсети Сырского.
«Главной темой нашего разговора была текущая ситуация на фронте <...> Сейчас вдоль всей линии фронта продолжаются тяжелые бои высокой интенсивности <...> Во время разговора также обменялись мнениями относительно безотлагательного и жесткого реагирования международного сообщества на привлечение северокорейского военного контингента к боевым действиям на стороне Москвы», — сказано в публикации Сырского.Перед этим экс-нардеп Верховной рады Спиридон Килинкаров предрек отставку главкому ВСУ. Он отметил, что Сырский перед уходом должен кое-что сделать.
Ранее сообщалось, кого Сырский перевел в пехотинцы.
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Никита Кротов