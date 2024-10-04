В Курской области российские БТР разгромили колонну ВСУ

Фото: Минобороны РФ
Два российских бронетранспортера БТР-82 успешно разгромили колонну из 19 бронеавтомобилей ВСУ на марше в Курской области.
Инцидент произошел во время движения украинской техники по асфальтированной дороге в одном из населённых пунктов региона.
Колонна украинских бронеавтомобилей с характерными треугольными знаками попала в засаду, организованную российскими войсками. Два БТР открыли огонь по противнику, что привело к серьёзным потерям среди украинских машин. Попытки колонны прорваться оказались неудачными – часть техники была подбита, и солдаты ВСУ вынуждены были покинуть свои транспортные средства, спасаясь в лесопосадках.
Ранее российские штурмовые группы продолжали активные действия на других направлениях, захватывая в плен бойцов ВСУ в районе Угледара.
Ранее сообщалось, что ВС РФ помогают, примерно, 115 жителям освобожденного Угледара Донецкой народной республики. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Денис Пушилин.
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Колонна украинских бронеавтомобилей с характерными треугольными знаками попала в засаду, организованную российскими войсками. Два БТР открыли огонь по противнику, что привело к серьёзным потерям среди украинских машин. Попытки колонны прорваться оказались неудачными – часть техники была подбита, и солдаты ВСУ вынуждены были покинуть свои транспортные средства, спасаясь в лесопосадках.
Ранее российские штурмовые группы продолжали активные действия на других направлениях, захватывая в плен бойцов ВСУ в районе Угледара.
Ранее сообщалось, что ВС РФ помогают, примерно, 115 жителям освобожденного Угледара Донецкой народной республики. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Денис Пушилин.
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Елена Перлова