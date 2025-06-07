Жену возможного виновника атаки ВСУ на аэродромы объявили в розыск

07 июня 2025, 20:59

МВД объявило в федеральный розыск Екатерину Тимофееву

Фото: Министерство внутренних дел РФ

Екатерина Тимофеева объявлена в федеральный розыск. Об этом сообщает МВД России, опубликовав информацию о ней в базе данных. Супругу Артёма Тимофеева, разыскиваемого из-за возможной причастности к атаке дронов на военный аэродром «Белая» в Иркутской области, разыскивают с 7 июня. Оба подозреваемых — уроженцы Украины.