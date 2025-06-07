Жену возможного виновника атаки ВСУ на аэродромы объявили в розыск
Екатерина Тимофеева объявлена в федеральный розыск. Об этом сообщает МВД России, опубликовав информацию о ней в базе данных. Супругу Артёма Тимофеева, разыскиваемого из-за возможной причастности к атаке дронов на военный аэродром «Белая» в Иркутской области, разыскивают с 7 июня. Оба подозреваемых — уроженцы Украины.
Известно, что Тимофеев и его жена Екатерина переехали из Украины в Россию в 2016 году. Благодаря родственникам они смогли получить российское гражданство, даже несмотря на то, что Артём принимал участие в событиях на Майдане.
Однако, осенью 2024 года Тимофеев неожиданно открыл предприятие для перевозки грузов, а за несколько дней до атаки дронами исчез вместе с женой. Конкретная уголовная статья, по которой разыскивается Екатерина Тимофеева, не указана в базе данных МВД. Однако объявление в розыск подтверждает о её возможном причастии к уголовному делу.
Атака дронов на российские аэродромы была совершена 1 июня. В результате удара нескольких единиц авиационной техники загорелись.
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