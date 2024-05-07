Сотрудники МЧС России пострадали при атаке украинского беспилотника в ДНР

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Сотрудники МЧС России получили ранения при атаке украинского беспилотника в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что сотрудники МЧС ликвидировали возгорание сухой травы в Горловке. По возвращении в пожарную часть подразделение атаковал украинский беспилотник. В результате происшествия несколько сотрудников были ранены. Их оперативно госпитализировали, врачи оказывают пострадавшим всё необходимую помощь.
Кроме того, в результате атаки дрона была повреждена автоцистерна.
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Анастасия Чинкова