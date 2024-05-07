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Сотрудники МЧС России пострадали при атаке украинского беспилотника в ДНР

07 мая 2024, 18:43
Фото: iStock/DmyTo

Фото: iStock/DmyTo

Сотрудники МЧС России получили ранения при атаке украинского беспилотника в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.


Отмечается, что сотрудники МЧС ликвидировали возгорание сухой травы в Горловке. По возвращении в пожарную часть подразделение атаковал украинский беспилотник. В результате происшествия несколько сотрудников были ранены. Их оперативно госпитализировали, врачи оказывают пострадавшим всё необходимую помощь.

Кроме того, в результате атаки дрона была повреждена автоцистерна.

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Российские военные уничтожили уже девятый танк Abrams в зоне спецоперации
MWM: ВС РФ уничтожили американский танк Abrams одним ударом в зоне СВО
07 мая 2024, 18:40

Фото: iStock/flyflyis

Российские военные уничтожили уже девятый американский танк Abrams, используемый ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом пишет Military Watch Magazine.
«Украинская армия потеряла еще один танк M1A1 Abrams в бою с российскими войсками, что подтверждается недавно опубликованными кадрами с беспилотника, причем машина была оставлена экипажем вскоре после попадания», — говорится в статье.

При этом уточняется, что американский танк был нейтрализован всего одним выстрелом ВС РФ из высокоточного оружия.

При этом автор статьи напомнил, что армия России смогла уже уничтожить несколько таких танков, используя различные виды оружия. Из-за этого Украине пришлось переместить американские машины подальше от зоны боевых действий.

Кроме того, в материале говорится, что российские военные смогли захватить один танк Abrams и одну штурмовую машину M1150 ABV.

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#машина
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В Одессе иностранный наемник избил местного жителя
«Страна.ua»: в Одессе иностранный военный избил местного жителя
07 мая 2024, 18:28

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В Одессе иностранный военный пытался угрожать местному жителю пистолетом, после чего избил его. Об этом сообщает «Страна.ua».
Инцидент произошел из-за того, что один из иностранных наемников чуть не сбил собаку на дороге. Одессит сделал военному замечание, на что последний достал табельное оружие и собирался выстрелить.

Однако из пистолета выпал магазин, после чего между мужчинами сразу же завязалась драка. Военный бил лежащего на земле одессита и кричал на него на английском языке.

Ранее сообщалось, что петиция о приглашении иностранных войск на Украину зарегистрирована на сайте президента украинского государства.

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#одесса
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Памятные доски в честь погибших в зоне СВО установили в Котельниках
07 мая 2024, 18:18

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

В сквере «Патриот» в Котельниках установили памятные доски в честь погибших в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Юрий Корецкий, Виталий Добычин и Маруфжон Махмудов навечно вписали свои имена в состав «Бессмертного полка», оставив след в истории города и всей страны.
«Выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших героев. Пусть наша поддержка в этот непростой период поможет преодолеть потерю и найти силы. Наша задача – сохранить память и продолжать защищать наши ценности. Пусть эти мемориальные доски напоминают о важности борьбы за справедливость и мир», – сказал муниципалитета Сергей Жигалкин.
Отдать дань уважения героям на Аллею Памяти в сквер «Патриот» пришли родственники погибших бойцов, ветераны, депутаты, члены молодежных военно-патриотических объединений и школьники.

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#подмосковье
#московская область
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Хинштейн: семьи героев СВО в Самаре делят на «чистых» и «нечистых»
Хинштейна возмутил отказ в выдаче билетов на Парад 9 мая семье героя СВО
07 мая 2024, 17:24

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн написал в своём Telegram-канале, что вдове и девятилетнему сыну погибшего в Херсонской области военнослужащего отказали в пригласительных билетах на Парад 9 мая в Самаре.
Отмечается, что причина отказа связана с тем, что они живут не в городе, а в соседнем Волжском районе. Хинштейн отметил, что данная ситуация является абсолютно несправедливой.

По словам депутата, именно семьи героев специальной военной операции должны быть в числа главных зрителей Парада без привязки к месту прописки. Хинштейн добавил, что его помощники уже связались с Алией и завтра передадут ей с сыном пригласительные. Он также выразил надежду на то, что эта ситуация является частным случаем, а не системой.

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#9 мая
#спецоперация
#вс рф
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В США обратили внимание на странное поведение ВСУ на поле боя
Макгрегор: бойцы ВСУ бегут с поля боя на глазах у ВС РФ и сдаются в плен
07 мая 2024, 17:05

Фото: iStock/YakubovAlim

Бойцы ВСУ всё чаще бегут с поля боя или сдаются в плен российской стороне. Об этом рассказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Большое количество украинских солдат делают одно из двух: они либо отказываются воевать и отступают на глазах у русских, либо сдаются в плен», — заявил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Он отметил, что множество украинских военных получают ранения на поле боя, при этом их не эвакуируют. В таком случае им приходится сдаваться в плен российской армии, чтобы получить медицинскую помощь и остаться в живых.

Макгрегор также выразил уверенность, что ВСУ также это понимают и в скором времени будет всё больше капитуляций со стороны украинских бойцов, так как это единственный способ избежать неминуемой смерти.

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На сайте президента Украины появилась петиция с просьбой пригласить войска стран Запада
07 мая 2024, 16:58

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Петиция о приглашении иностранных войск на Украину зарегистрирована на сайте президента украинского государства.
В петиции говорится о том, чтобы в ближайшее обратиться за военной помощью к каждой из стран членов Евросоюза, Великобритании и США с просьбой о введении государствами своих войск на украинскую территорию. В настоящее время петицию поддержали 25 человек.

Примечательно, что для рассмотрения петиции главой государства необходимо набрать 25 тысяч голосов.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в феврале текущего года заявлял, что на Западе обсуждают возможность отправки войск на Украину. Он признал, что соглашение еще не достигнуто, однако, по мнению французского лидера, «ничего исключать нельзя».

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#макрон
#украина
#военные
#евросоюз
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Польша вернула на родину украинца, пытавшегося сбежать от службы в ВСУ
Польские пограничники вернули на родину украинца, пытавшегося сбежать от службы
07 мая 2024, 16:21

Фото: iStock/Stadtratte

Польские пограничники поймали украинца, который попытался покинуть страну, чтобы избежать мобилизации. Однако уклониста вернули на родину, где ему сразу вручили повестку. Об этом сообщили в западном региональном управлении госпогранслужбы Украины.
«В эти выходные двое граждан намеревались через реку Западный Буг попасть за границу. Одного из отчаянных пограничный наряд обнаружил вблизи украинско-польской границы в воскресенье утром. Неизвестный, увидев пограничников, начал убегать и бросился вплавь к смежному берегу. Охранники границы проинформировали коллег по ту сторону госрубежа», — говорится в сообщении.

В итоге польские пограничники задержали украинского уклониста. Им оказался 31-летний житель Сумской области. Его вернули на родину, где ему незамедлительно вручили повестку и составили протокол об административном правонарушении.

Накануне стало известно, что украинские пограничники поймали 44-летнего мужчину в юбке и с накладной грудью, который хотел сбежать в Румынию с паспортом сестры. Житель города Золотоноша надел парик, сделал макияж и переоделся в женскую одежду, а также взял паспорт своей сестры. Однако пересечь границу ему не удалось.

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#паспорт
#всу
#мобилизация
#украина
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ВС РФ уничтожили позиции ВСУ, откуда вёлся обстрел российских территорий
Подполье: уничтожены позиции ВСУ в Сумской области, откуда обстреливали Россию
07 мая 2024, 16:03

Фото: iStock/Leonid Ikan

ВС РФ уничтожили позиции ВСУ в Сумской области, откуда противник запускал беспилотники по российским территориям. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Населенный пункт Глухов утром получил три прилета ФАБ. Из сёл Глуховского района обстреливается мирное население русских областей. Были уничтожены позиции», — цитирует РИА Новости Лебедева.

По его предположению, одна из ракет попала по базе, откуда украинские военные запускали БПЛА по территории России.

Прежде Лебедев также сообщал, что ВС РФ нанесли удар по свежим силам украинской армии в Черниговской области. По словам Лебедева, ранее поступала информация о том, что в Гремяч прибыла тяжелая военная техника. Он отметил, что ракетные удары были связаны с этими данными.

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В Германии сделали неожиданное заявление о Путине
Welt: Путин побеждает в украинском конфликте на психологическом уровне
07 мая 2024, 15:53

Фото: сайт Кремля

Низкий моральный дух ВСУ и дефицит боеприпасов привели к тому, что президент России Владимир Путин одерживает моральную победу в конфликте на Украине. Об этом пишет Die Welt.
«В настоящее время происходит именно то, что Шольц якобы пытается предотвратить — Путин выигрывает в этом конфликте. И это происходит на уровне психологии», — говорится в статье.

Издание утверждает, что в рядах ВСУ практически уничтожен боевой дух. Военные не понимают смысла участия в битве, в которой заведомо невозможно победить. На настроения в украинской армии влияет помощь Запада, которая приходит с большим опозданием.

При этом в статье также указывается, что украинцы живут в постоянном страхе из-за усиливающейся мобилизации.

Также превосходство ВС РФ в воздухе повлияло на настроения в армии Украины, отмечают авторы. Издание напомнило, что президент Украины Владимир Зеленский уже давно пытается уговорить канцлера ФРГ Олафа Шольца, чтобы Германия передала Киеву ракеты Taurus. Однако Шольц категорически против такого шага, так как считает, что Украина может использовать немецкие дальнобойные ракеты для ударов по территории России.

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