Сотрудники ССО Украины ликвидированы ракетным ударом в Одесской области

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В результате ракетного удара в Одесской области были поражены операторы безэкипажных катеров и военнослужащие 73-го морского центра Сил специальных операций Украины. Об этом пишет ТАСС, ссылалась на силовые структуры.
Ранее издание The Washington Post писало, что увеличение применения планирующих авиабомб позволило российским войскам успешно уничтожать оборонительные позиции украинской армии. Командир третьей штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин утверждает, что эти бомбы способны стереть с лица земли любую позицию.
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Анастасия Чинкова