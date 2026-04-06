В Харькове сотрудники ТЦК избили мужчину и женщину

06 апреля 2026, 01:03

Фото: iStock/Irina Piskova

Двое жителей Харькова пострадали в результате нападения сотрудников Территориального центра комплектования (ТЦК) ВСУ. Об этом пишут украинские СМИ.





Согласно полученной информации, семеро военкомов набросились на мужчину и повалили его на землю. Жертвой их агрессии чуть не стала женщина, которая оказалась рядом.



«Во время инцидента также пострадала женщина, ее толкнули с такой силой, что она упала и ударилась головой об асфальт», — говорится в сообщении, опубликованном в местном Telegram-канале.