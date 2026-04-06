В Харькове сотрудники ТЦК избили мужчину и женщину
Двое жителей Харькова пострадали в результате нападения сотрудников Территориального центра комплектования (ТЦК) ВСУ. Об этом пишут украинские СМИ.
Согласно полученной информации, семеро военкомов набросились на мужчину и повалили его на землю. Жертвой их агрессии чуть не стала женщина, которая оказалась рядом.
«Во время инцидента также пострадала женщина, ее толкнули с такой силой, что она упала и ударилась головой об асфальт», — говорится в сообщении, опубликованном в местном Telegram-канале.Сотрудники военкомата использовали против мужчины газовый баллончик. После избиения его затолкали в микроавтобус и увезли.
В соцсетях регулярно появляются кадры силовой мобилизации на Украине. Работники ТЦК избивают мужчин призывного возраста и увозят их в военкоматы. В некоторых случаях задержанных граждан удается отбить усилиями неравнодушных соотечественников.