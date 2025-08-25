Сотрудники ТЦК устроили облаву около ЖК в Одессе
В одном из жилых комплексов Одессы сотрудники военкомата провели масштабный рейд по выявлению граждан, подлежащих мобилизации. Об этом сообщают украинские СМИ.
По информации источников, военные приближались к жилому комплексу с разных сторон и останавливали мужчин призывного возраста на входе и выходе. В ходе рейда у них проверяли документы, вручали повестки, а некоторых – по сообщениям очевидцев – насильно увозили для «уточнения данных» в военкомат.
Официальных комментариев от местной власти или военного комиссариата по поводу правомерности таких действий пока не поступало. Однако случаи подобной мобилизационной активности становятся всё более частыми по всей Украине.
Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что жалобы на незаконные и насильственные действия сотрудников военкоматов приобретают массовый характер. Он подчёркивал, что принудительные задержания без решения суда и нарушения прав граждан при мобилизации противоречат украинскому законодательству.
Тем временем в социальных сетях нарастает волна негодования. Пользователи критикуют силовые методы мобилизации, особенно в отношении тех, кто живёт в многоквартирных домах и не может свободно покидать территорию из-за постоянных патрулей.
