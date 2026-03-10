10 марта 2026, 06:35

РИА Новости: сотрудники ТЦК увеличили сумму откупа от службы в ВСУ

Фото: iStock/Prostock-Studio

У сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) ВСУ существенно выросли финансовые аппетиты. Теперь от украинцев, подлежащих мобилизации, требуют сумму в размере 25 тысяч долларов.





Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, иногда избежать поездки на фронт удается и за гораздо меньшую сумму, если «решить вопрос» на месте.



«Откупиться от патруля иногда удается и за тысячу долларов, только если договариваться прямо на месте. Но и тысяча долларов для тех, кто до сих пор не уехал, — неподъемные деньги. В самом ТЦК ставка растет вплоть до 20-25 тысяч», — заявил Лебедев.