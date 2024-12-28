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Сотрудники ТЦК начали применять новую тактику при поимке украинцев для их мобилизации. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
По данным издания, военкомы теперь перемещаются по городам и поселкам группами сразу на нескольких «бусиках» и легковых машинах. Они блокируют автомобили уклонистов от службы в ВСУ, чтобы у тех не было возможности уехать.
Подобную практику уже заметили в Харькове.
Ранее доцент Киевской школы экономики и консультант Всемирного банка Ольга Купец заявила, что парни младше 18 лет массово покидают Украину. На западе страны уже организованы целые туры по выезду подростков накануне их совершеннолетия.
Накануне лейтенант националистического батальона ВСУ «Волки да Винчи» Александр Ябчанка заявил, что молодые и даже юные украинцы должны осознавать, что им придётся воевать в будущем, причём в самом ближайшем.
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Подобную практику уже заметили в Харькове.
Ранее доцент Киевской школы экономики и консультант Всемирного банка Ольга Купец заявила, что парни младше 18 лет массово покидают Украину. На западе страны уже организованы целые туры по выезду подростков накануне их совершеннолетия.
Накануне лейтенант националистического батальона ВСУ «Волки да Винчи» Александр Ябчанка заявил, что молодые и даже юные украинцы должны осознавать, что им придётся воевать в будущем, причём в самом ближайшем.
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Элина Позднякова