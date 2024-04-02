Сотрудники военкомата на Украине запытали призывника до смерти

30 марта расчёт РСЗО «Ураган» южной группировки войск ликвидировал важный для ВСУ железнодорожный мост в Курахово в ДНР, по которому шло снабжение украинских войск, находящихся в районе Марьинки, Угледара и на запорожском участке линии соприкосновения. Об этом рассказал командир взвода реактивного дивизиона 238-й артиллерийской бригады с позывным «Жгут», его слова передаёт ТАСС.