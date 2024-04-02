Сотрудники военкомата на Украине запытали призывника до смерти

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Военные работники в Хмельницком на Украине предположительно убили призывника, сообщает украинское издание «Страна» в своем телеграм-канале, ссылаясь на матерь погибшего.
«Женщина из Хмельницкого заявляет, что в территориальном военном центре запытали до смерти ее сына Андрея Панасюка», — говорится в сообщении издания.Согласно данным, мужчина был задержан сотрудниками военкомата в магазине, а затем доставлен в военкомат, где, по словам матери, над ним издевались и угрожали. Точная причина смерти не уточняется, однако журналисты утверждают, что погибший был доставлен в городскую больницу Хмельницкого, где врачи вели борьбу за его жизнь в течение двух суток. Была проведена нейрохирургическая операция, однако состояние мужчины резко ухудшилось, в результате чего он скончался.
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