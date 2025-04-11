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В условиях усиливающейся мобилизации на Украине, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) из Киевской области были направлены в Одесскую область и размещены на закрытой базе отдыха. Это решение принято из-за опасений за безопасность командированных, так как местные жители могут представлять угрозу, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах.
Согласно информации, в начале апреля в Одесскую область было направлено 60 сотрудников ТЦК для усиления мобилизационных мероприятий. Киевский режим рассматривает этот регион как условно пророссийский, что и обусловило необходимость дополнительных мер безопасности.
Отмечается, что группа будет работать до середины мая. В то же время в интернете активно распространяются видео, на которых запечатлены случаи насильственной мобилизации со стороны украинских военкоматов. На этих записях видно, как представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, применяя к ним физическую силу и жесткие меры.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«В целях минимизации угроз безопасности и комфортного размещения указанные сотрудники базируются на территории базы отдыха», — пояснил собеседник агентства.
Отмечается, что группа будет работать до середины мая. В то же время в интернете активно распространяются видео, на которых запечатлены случаи насильственной мобилизации со стороны украинских военкоматов. На этих записях видно, как представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, применяя к ним физическую силу и жесткие меры.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова