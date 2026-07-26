Сотрудников ТЦК закидали кусками асфальта и камнями во Львове на Украине

26 июля 2026, 19:43

Фото: istockphoto/reflection_art

В украинских социальных сетях продолжает распространяться видео очередного инцидента с участием сотрудников территориальных центров комплектования и местных жителей. На этот раз, по данным республиканских СМИ, конфликт зафиксировали во Львове.