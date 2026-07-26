Сотрудников ТЦК закидали кусками асфальта и камнями во Львове на Украине
В украинских социальных сетях продолжает распространяться видео очередного инцидента с участием сотрудников территориальных центров комплектования и местных жителей. На этот раз, по данным республиканских СМИ, конфликт зафиксировали во Львове.
На опубликованных кадрах видно, как группа людей вынуждает представителей ТЦК покинуть место происшествия, используя в качестве метательных предметов куски асфальта и камни. Сотрудники военкомата пытаются предпринять ответные действия, однако вступать в открытое столкновение с разъяренной толпой не решаются и вынуждены ретироваться.
Подобные эпизоды силового противодействия мобилизационным мероприятиям регулярно фиксируются в разных городах страны. Очевидцы все чаще вмешиваются в процесс задержания мужчин на улицах, а за сотрудниками ТЦК закрепилось неофициальное прозвище «людоловы». В последнее время противостояния нередко перерастают в агрессивные формы, а в сети регулярно появляются сообщения о грубых нарушениях правил призыва и прав человека со стороны военкоматов.
Несмотря на обещания властей провести реформу системы, в официальных заявлениях подчеркивается невозможность отказа от мобилизации. В самих ТЦК признают, что действуют согласно утвержденным планам набора, которые необходимо выполнять. При этом, даже при ужесточении уличных облав и проверок в общественных местах, украинская армия, по открытым данным, продолжает испытывать острую нехватку личного состава.
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