«В квартиру бросить сюрприз»: пленный с эпилепсией пообещал отомстить мобилизовавшему его сотруднику ТЦК

22 июля 2026, 08:37

ТАСС: украинский пленный с эпилепсией пообещал отомстить сотруднику ТЦК

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинский военнопленный Александр Венжега из 116-й отдельной механизированной бригады пообещал представителю ТЦК, который отправил его в армию, несмотря на проблемы со здоровьем. Его слова приводит ТАСС.





Украинец, взятый в плен военнослужащими группировки «Север», рассказал, что ТЦК задерживал его дважды. В первый раз ему удалось избежать мобилизации из-за приступов эпилепсии, но в феврале 2025 года мужчину вновь задержали и отправили на службу.

«Он (военком — прим. ред.) мне всю жизнь испоганил. <…> И так у многих ребят. Их с внутренней стороны просто уничтожать надо. В самом городе потихонечку надо уничтожать. <...> Ну, может, под машину что-то ему положить. Или в квартиру бросить какой-то сюрприз», — ответил собеседник агентства на вопрос, чем бы он занялся по возвращении домой.