Социальные льготы и гарантии: как проходит подготовка будущих участников СВО, что положено контрактникам

Военнослужащие по контракту в ВС РФ обеспечиваются государственными выплатами, социальными гарантиями и льготами. При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата в размере 2 миллионов 300 тысяч рублей, кроме того, полагаются ежемесячные выплаты и многое другое. Подробнее о выплатах и льготах, положенных бойцам СВО рассказывает «Радио 1».