Социальные льготы и гарантии: как проходит подготовка будущих участников СВО, что положено контрактникам

Видео: Минобороны РФ
Военнослужащие по контракту в ВС РФ обеспечиваются государственными выплатами, социальными гарантиями и льготами. При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата в размере 2 миллионов 300 тысяч рублей, кроме того, полагаются ежемесячные выплаты и многое другое. Подробнее о выплатах и льготах, положенных бойцам СВО рассказывает «Радио 1».
Условия по контракту с МО РФ в Подмосковье
Жителям Московской области при подписании контракта с Минобороны РФ единовременно выплачивается 1,9 млн рублей. Также предусмотрена и федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. При этом бойцы получают зарплату за выполнение боевых задач в зоне СВО от 204 тысяч рублей ежемесячно. Выплаты зависят от воинского звания и должности.
Перед отправкой в зону СВО бойцов из Подмосковья обучают опытные инструкторы, которые обеспечат высший уровень подготовки.
Военнослужащим предоставляется лучшая экипировка, а также обеспечивается особый уровень взаимодействия с родственниками. За каждый день участия военнослужащего в активных наступательных действиях выплачивается 8 000 рублей и 50 000 — за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов. В случае захвата или уничтожения вражеской боевой техники выплачивается от 50 000.
Выплаты за награды
За получение наград военнослужащие получают отдельные выплаты. Так, за поощрение российским правительством положен один ежемесячный оклад, а за поощрение президентом РФ – два. Три оклада заплатят за присвоение почетных званий РФ и награждение знаками отличия РФ, а за награждение орденами и медалями РФ положено пять окладов. Кроме того, Героям России ежемесячно выплачивают 89 675 рублей.
Льготы для участников СВО
Для участников спецоперации предусмотрены кредитные каникулы, приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), освобождение от уплаты налога на имущество, приостановление по судебным делам, сохранение рабочего места на период действия контракта, преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности, академический отпуск.
Выплаты и льготы для семей военнослужащих
Семьям военнослужащих также предоставляется ряд различных льгот, в том числе кредитные каникулы, жен бойцов СВО при наличии детей до 18 лет не могут сократить на работе, детям предоставляется обучение детей на бюджетной основе в вузах в пределах установленной квоты, а также внеочередное зачисление в детский сад, бесплатные завтрак и обед в школе, бесплатная продленка для учеников 1-6 класса, бесплатные кружки и секции, а также бесплатные социальные услуги на дому для пожилых родителей и многое другое.
Особую поддержку государство предоставляет семьям участников спецоперации. Например, беременной жене мобилизованного военнослужащего назначают единовременную выплату в 38 963 рубля. А ежемесячное пособие на ребенка мобилизованного составляет 16 698 рублей. Детям-инвалидам, чьи родители погибли на спецоперации, получать двойную пенсию. Им будут положены пенсии и по инвалидности, и по потере кормильца. Детям военных, попавших в плен или числящихся пропавшими без вести, будет ежемесячно выплачиваться сумма в размере прожиточного минимума, установленного для детей.
Выплаты за ранения в зоне СВО
При ранении в зоне СВО боец может получить до четырех миллионов рублей. Окончательная сумма выплат зависит от степени тяжести. За легкое ранение выплачивается от 100 тысяч рублей, а при тяжелых – три миллиона. За ранение, повлекшее инвалидность, предусмотрена выплата в размере четыре миллиона рублей.
Также существуют страховые компенсации. Их размер составляет от 82 до 327 тысяч рублей. При этом военнослужащему, уволенному с военной службы вследствие военной травмы или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту, положено единовременное пособие в размере 3 миллионов 272 тысячи рублей. Кроме того, бойцам, получившим инвалидность из-за травмы в зоне спецоперации, положена государственная пенсия. Инвалидам I группы — 23 069 рублей, инвалидам II группы — 19 224 рубля, инвалидам III группы — 13 457 рублей.
Также будет выплачиваться ежемесячная выплата по инвалидности в размере 7 605,52 рубля. Ее оформят без обращения. При этом участники СВО могут рассчитывать на ежемесячную денежную компенсацию военной травмы. Инвалидам I группы заплатят 22 908 рублей, II группы — 11 454 рубля, III группы — 4581,72 рубля.
Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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