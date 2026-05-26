Социолог предупредил о возможном военном конфликте между РФ и ЕС

26 мая 2026, 10:36

Социолог Копатько: Европа готовится к войне с Россией

На сегодняшний день Европа становится на военные рельсы и готовится к войне с Россией. Так считает социолог Евгений Копатько.





Он подчеркнул, что именно европейцы полностью финансируют конфликт на Украине. При этом разговоры о неготовности ЕС к войне являются лишь «белым шумом», который с реальностью не имеет ничего общего. На сегодняшний день экономика Европы усиленно перестраивается на военные рельсы. Кроме того, там происходит милитаризация общественного сознания, уверен эксперт.





«По факту они уже готовы воевать с Россией, но только чужими руками. Их никто не будет спрашивать о том, хотят ли они воевать, как в свое время не спрашивали об этом украинцев. Полагаю, что это вопрос времени», — отметил Копатько в разговоре с Общественной Службой Новостей.