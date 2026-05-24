Медведев об атаке на Киев: «Надо бить как сегодня и гораздо сильнее»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал недавнюю массированную атаку на Киев, призвав наносить удары «гораздо сильнее». Соответствующий пост появился в его телеграм-канале.



Политик подчеркнул, что действия киевских властей провоцируют жесткий ответ со стороны России.

«Наркоурод и его бандеровская свора террористическими ударами по детям вызвали жесткий ответ из России. Видимо, намеренно. Им нужно было получить массовые прилеты по размещенным в Киеве структурам», — написал он.
Медведев утверждает, что после ударов ВС РФ Киеву будет проще «просить деньги и оружие, воровать и оправдываться». Также атака поможет консолидировать часть электората вокруг текущего украинского руководства.
«Так что же, не бить вообще, чтобы не спровоцировать укрепление неонацистского режима? Нет, конечно. Надо бить — как сегодня и еще гораздо сильнее! Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени», — заключил политик.
Ранее украинские СМИ писали, что российские военные нанесли удар баллистической ракетой средней дальности (БРСД) «Орешник» по объектам в Киевской области.
Лидия Пономарева

