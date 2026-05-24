Медведев об атаке на Киев: «Надо бить как сегодня и гораздо сильнее»
Медведев после атаки ВС РФ на Киев призвал бить гораздо сильнее
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал недавнюю массированную атаку на Киев, призвав наносить удары «гораздо сильнее». Соответствующий пост появился в его телеграм-канале.
Политик подчеркнул, что действия киевских властей провоцируют жесткий ответ со стороны России.
«Наркоурод и его бандеровская свора террористическими ударами по детям вызвали жесткий ответ из России. Видимо, намеренно. Им нужно было получить массовые прилеты по размещенным в Киеве структурам», — написал он.Медведев утверждает, что после ударов ВС РФ Киеву будет проще «просить деньги и оружие, воровать и оправдываться». Также атака поможет консолидировать часть электората вокруг текущего украинского руководства.
«Так что же, не бить вообще, чтобы не спровоцировать укрепление неонацистского режима? Нет, конечно. Надо бить — как сегодня и еще гораздо сильнее! Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени», — заключил политик.Ранее украинские СМИ писали, что российские военные нанесли удар баллистической ракетой средней дальности (БРСД) «Орешник» по объектам в Киевской области.