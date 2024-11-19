Зеленский призвал принудить Россию к миру силой

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский призвал силой принудить президента РФ Владимира Путина к урегулированию конфликта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, российский лидер якобы хочет продолжения спецоперации и не заинтересован в мирном урегулировании ситуации.
Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности России к мирному урегулированию конфликта на Украине. Данная позиция также была высказана в ходе телефонной беседы с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
«Мы уже выиграли»: Алаудинов оценил разрешение США бить по территории России
США уведомили Южную Корею о разрешении Украине наносить удары по России
Российские истребители ударили планирующими бомбами по ВСУ в Курской области
Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности России к мирному урегулированию конфликта на Украине. Данная позиция также была высказана в ходе телефонной беседы с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
«Мы уже выиграли»: Алаудинов оценил разрешение США бить по территории России
США уведомили Южную Корею о разрешении Украине наносить удары по России
Российские истребители ударили планирующими бомбами по ВСУ в Курской области
Екатерина Коршунова