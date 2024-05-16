В Волчанске ранен глава администрации Гамбарашвили

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Ранен глава украинской Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили. О ранении сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
По его словам, Гамбарашвили был ранен в одном из сел Волчанской территориальной общины при российском артиллерийском ударе.
Однако подробностей о серьёзности ранения и о состоянии раненого Гамбарашвили он не привёл.
Напомним, российские мотострелки и бронетехника выбивают ВСУ из центральных районов Волчанска. Подразделения ВСУ вынуждены покидать свои позиции и отходить назад, ближе к Харькову. По данным военкоров, ВС РФ уже взяли центр Волчанска в полукольцо, под контролем ВС РФ находится 70% города.
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«Ранен начальник Волчанской городской военной администрации», — написал Синегубов в своём Telegram-канале.
Однако подробностей о серьёзности ранения и о состоянии раненого Гамбарашвили он не привёл.
Напомним, российские мотострелки и бронетехника выбивают ВСУ из центральных районов Волчанска. Подразделения ВСУ вынуждены покидать свои позиции и отходить назад, ближе к Харькову. По данным военкоров, ВС РФ уже взяли центр Волчанска в полукольцо, под контролем ВС РФ находится 70% города.
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Элина Позднякова