Советник главы ДНР Гагин получил ранение при атаке беспилотника ВСУ

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В результате атаки беспилотника ВСУ ранение получил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Гагин находился в районе Еленовки вместе с коллегой. Они сделали остановку, чтобы подкачать колесо автомобиля.
В этот момент вражеский дрон засек мужчин. Беспилотный летательный аппарат покружил над ними и сбросил боеприпас. В результате чего Гагин получил осколочное ранение лица, плеча и ссадины. Его товарища ранило в голову, лицо, руки и бедро.
Примечательно, что мужчины успели погасить сигнал БПЛА и дезориентировать его благодаря радиоэлектронному ружью. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.
Согласно информации ТАСС, в настоящее время Гагин уже вернулся домой.
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В этот момент вражеский дрон засек мужчин. Беспилотный летательный аппарат покружил над ними и сбросил боеприпас. В результате чего Гагин получил осколочное ранение лица, плеча и ссадины. Его товарища ранило в голову, лицо, руки и бедро.
Примечательно, что мужчины успели погасить сигнал БПЛА и дезориентировать его благодаря радиоэлектронному ружью. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.
Согласно информации ТАСС, в настоящее время Гагин уже вернулся домой.
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Екатерина Коршунова