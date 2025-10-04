Достижения.рф

Советник главы ДНР Кимаковский рассказал о боях за Северск

Фото: istockphoto/IherPhoto

Штурмовые подразделения российских войск вошли в Северск, где начались бои за контроль над городом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.



По его словам, штурмовые группы действовали с восточной стороны.

Ранее, 15 сентября, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военнослужащие отодвигают позиции и оттесняют боевиков ВСУ по всей линии фронта в регионе.

В свою очередь Минобороны РФ 30 сентября объявило о взятии под контроль населённого пункта Северск Малый в ДНР и привело оценки потерь противника — до 245 человек, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и восемь артиллерийских орудий.

Никита Кротов

