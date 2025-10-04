Советник главы ДНР Кимаковский рассказал о боях за Северск

04 октября 2025, 11:29

Советник главы ДНР Кимаковский: в Северске идут бои за город

Фото: istockphoto/IherPhoto

Штурмовые подразделения российских войск вошли в Северск, где начались бои за контроль над городом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.