Советник главы ДНР Кимаковский рассказал о боях за Северск
Штурмовые подразделения российских войск вошли в Северск, где начались бои за контроль над городом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.
По его словам, штурмовые группы действовали с восточной стороны.
Ранее, 15 сентября, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военнослужащие отодвигают позиции и оттесняют боевиков ВСУ по всей линии фронта в регионе.
В свою очередь Минобороны РФ 30 сентября объявило о взятии под контроль населённого пункта Северск Малый в ДНР и привело оценки потерь противника — до 245 человек, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и восемь артиллерийских орудий.
Читайте также: