Советник главы ДНР рассказал, к чему привело взятие Бердычей

Фото: iStock/Dmitry Belyaev
Советник главы региона Игорь Кимаковский заявил, что освобождение села Бердычи под Авдеевкой расширяет плацдарм российской армии в районе Очеретинского выступа. Об этом сообщает ТАСС.
По словам советника главы ДНР, освобождение Бердычей также поможет усилить огневое давление на дорогу, ведущую к ключевому хабу украинской армии — Покровску. Кимаковский отметил, что это серьезным образом повлияет на логистику для оставшихся на данном направлении солдат ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие полностью освободили населённый пункт Бердычи в ДНР. В результате освобождения села ВС РФ смогли улучшить тактическое положение и нанести поражение формированиям противника.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
ВС РФ освободили населённый пункт Бердычи
Сийярто: генсек НАТО предложил собрать $100 млрд на военную помощь Украине
Доброволец из Одессы заявил о готовности освобождать город
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие полностью освободили населённый пункт Бердычи в ДНР. В результате освобождения села ВС РФ смогли улучшить тактическое положение и нанести поражение формированиям противника.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
ВС РФ освободили населённый пункт Бердычи
Сийярто: генсек НАТО предложил собрать $100 млрд на военную помощь Украине
Доброволец из Одессы заявил о готовности освобождать город
Екатерина Коршунова