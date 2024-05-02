ВС РФ освободили населённый пункт Бердычи

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Российские военные полностью освободили населённый пункт Бердычи в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
Село Бердычи расположено в пригороде Авдеевки на важной дороге, по которой велось снабжение донбасской группировки ВСУ. Освобождение села нарушит логистику украинских войск на данном участке фронта, а также позволит ВС РФ продвигаться в сторону Новосёловки Первой и реке Волчья, где расположена одна из ключевых линий обороны ВСУ.
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Анастасия Чинкова