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ВС РФ освободили населённый пункт Бердычи

02 мая 2024, 13:05
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Российские военные полностью освободили населённый пункт Бердычи в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.


Село Бердычи расположено в пригороде Авдеевки на важной дороге, по которой велось снабжение донбасской группировки ВСУ. Освобождение села нарушит логистику украинских войск на данном участке фронта, а также позволит ВС РФ продвигаться в сторону Новосёловки Первой и реке Волчья, где расположена одна из ключевых линий обороны ВСУ.

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#сво
#днр
Украина изменила цели для ударов по территории России
02 мая 2024, 13:11

Фото: iStock/dzika_mrowka

Украина изменила цели для ударов по территории России и сейчас пытается атаковать железнодорожную инфраструктуру. Об этом пишет Baza.
По данным издания, минувшей ночью украинские беспилотники атаковали тяговые и трансформаторные подстанции в Орловской и Курской областях с разницей в 15 минут.

Под удар попали объекты у станций Поныри и Свобода в Курской области и на перегоне Змиевка-Глазуновка в Орловской области. Там же были атакованы трансформаторные подстанции.

В результате украинских ударов на станциях Змиевка и Глазуновка отключилось электричество, из-за чего были задержаны поезда, следующие из Москвы в Белгород и Льгов.

Ране в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 2 мая дежурные средства противовоздушной обороны сбили 12 украинских БПЛА. Один — над территорией Брянской области, один — над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области, два — над территорией Ростовской области и три — над территорией Краснодарского края.

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Российские военные начали использовать электросамокаты в зоне СВО
Бойцы ВС РФ начали доставлять продукты в зоне СВО на электросамокатах
02 мая 2024, 12:24

Фото: iStock/Kathrine Andi

Российские военные используют электросамокаты в зоне проведения специальной военной опеарции (СВО). Об этом пишет ИА Регнум.
Издание публикует кадры из зоны боевых действий, на которых видно, как военный едет на электросамокате мимо разбитой техники и разрушенных зданий. Видео снято пролетавшим над ним дроном.

Отмечается, что элетросамокаты используются военными для оперативной доставки продуктов питания и воды на позиции в зоне СВО.

Ранее ветеран украинской армии, ставший инвалидом, рассказал France info, что киевские власти никак не помогают ветеранам ВСУ и бросают их на произвол судьбы.

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#военные
#вс рф
#сво
#электросамокат
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«Не лабиринты окопов, а ямы»: Бойцы ВСУ пожаловались на отсутствие шансов выжить
AP: у ВСУ практически нет оборонительных укреплений в тылу
02 мая 2024, 12:16

Фото: iStock/YakubovAlim

У ВСУ практически отсутствуют оборонительные сооружения в тылу. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на слова украинских военных.
«В Часов Яре, стратегически важном городе, отсутствие укреплений помогло России переломить ситуацию в свою пользу», — говорится в статье.

Один военный ВСУ рассказал, что оборонительные сооружения на новых рубежах, которые были созданы после отступления с позиций у Часов Яра, оставляют желать лучшего. По его словам, они представляют собой не блиндажи и лабиринты окопов, а лишь несколько ям, в которых едва можно спрятаться при артиллерийском обстреле.

Боец ВСУ отметил, что его сослуживцы вынуждены были вылезти из этих ям и копать в направлении друг друга, чтобы создать хоть какую-то связь.

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#сво
#всу
#вс рф
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Бригада ВСУ потеряла весь костяк из-за отсутствия ресурсов
Из-за отсутствия ресурсов 67-я мехбригада ВСУ потеряла весь костяк
02 мая 2024, 11:29

Фото: iStock/JARAMA

В 67-й отдельной механизированной бригаде ВСУ рассказали о потерях среди командиров из-за отсутствия ресурсов. Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на неназванного украинского военного.
Ранее издание «Украинская правда» сообщало, что украинское военное командование организовало проверки в отношении этой бригады после потери нескольких позиций в районе Часова Яра. Одной из причин стали внутренние проблемы в бригаде. В частности, проверка показала, что командование отделяло военнослужащих «Правого ряда»* от тех, кто перевёлся в бригаду недавно. Последних отправляли в бой в приоритетном порядке, за неимением опыта они активно теряли позиции.

Украинский военный в беседе с агентством рассказал, что в направлении Часова Яра не было позиций в привычном понимании. Это были ямы, в которых солдатам едва удавалось спрятаться от артобстрелов. Из-за отсутствия необходимых ресурсов бригада была вынуждена отступить. В результате более 100 военнослужащих были убиты или пропали без вести. Убитыми числятся солдаты, командиры отделений, командиры взводов, командиры рот и сержанты. В результате бригада потеряла весь свой костяк, заключил военный.

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#украина
#всу
#спецоперация
#часов яр
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Пушилин: оценить гуманитарную ситуацию в Семеновке из-за обстрелов невозможно
02 мая 2024, 11:06

Фото: iStock/vadimrysev

Оценка гуманитарной ситуации в освобожденном ВС РФ селе Семеновка под Авдеевкой невозможна из-за того, что населенный пункт находится на линии фронта. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин.

«В полной мере дать оценку гуманитарной ситуации в населенном пункте Семеновка на данном этапе не представляется возможным. Сделать полную оценку имеется в виду, потому что это, по сути, передовая и противник продолжает активные обстрелы данного населенного пункта», — отметил он.

Пушилин заявил, что на момент освобождения села в нем проживали трое мирных жителей. Двоих уже вывезли, а еще одного вывезут в ближайшее время.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что после прорыва у Очеретино Вооруженные силы РФ могут создать для ВСУ угрозу масштабного окружения в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#пушилин
#вс рф
#всу
#днр
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«На Одессу и Николаев»: военный эксперт раскрыл направления для дальнейшего движения ВС РФ
Живов: ВС РФ будет наступать на Харьков, а после нацелится на Одессу и Николаев
02 мая 2024, 11:02

Фото: iStock/3sbworld

Армия России будет наступать на Харьков, а после успешного завершения операции начнёт строить планы на Одессу и Николаев. Так считает автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов.
«Наступление на Харьков логично вытекает из хода боевых действий. Харьковская область сильно вдается в Российские регионы. Группировка ВСУ в данном регионе представляет опасность для дюжины наших регионов. В том числе из-за появления у противника дальнобойных ракет и беспилотников», — написал Живов в своём Telegram-канале.

Он пояснил, что Харьков является важным военным и логистическим центром ВСУ. В случае его устранения значительно облегчится положение российской группировки на Донбассе, а также создаст избыточное давление на всю восточную группировку ВСУ. Живов также предположил, что Харьковская операция захватит Сумы и Чернигов.

В случае даже ограниченного успеха ВС РФ на харьковском направлении перед главкомом ВСУ Александром Сырским встанет вопрос: пытаться стабилизировать фронт на Донбассе или бросить силы на защиту Харькова. На два направления ресурсов у ВСУ нет, отметил военный эксперт.

Он также подчеркнул, что на Одессу наступать ещё рано, несмотря на то, что без возможностей Одессы как торгового и военного порта, «проект Украина» придется свернуть. Однако Киев это прекрасно понимает. Именно поэтому на Черноморском фронте Британия и США максимально сковывают российский флот.

«Одесса — цель желанная, но пока недостижимая. Однако ВС РФ наносят интенсивные удары по одесским инфраструктурным и военным объектам, старательно уничтожая запасы орудия и боеприпасов, которые поставляются Западом. А это уже кое-что», — отметил Живов.

Таким образом, по его словам, ВС РФ придется ввязаться в рискованную харьковскую операцию и уже после её успешного завершения строить планы на Одессу и Николаев.

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#Харьков
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Боец ВС РФ сообщил об уничтожении до 10 диверсантов ВСУ в дельте Днепра
02 мая 2024, 10:41

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военнослужащие 61-й бригады морской пехоты группировки войск «Днепр» уничтожили до десяти солдат ВСУ в ходе мероприятий по зачистке острова в дельте реки Днепр в Херсонской области. Об этом журналистам сообщил командир штурмовой роты с позывным «Арцах».
По словам командира, их рота смогла высадиться на остров после организованной артподготовки и успешной атаки на боевиков украинской армии, которые используют беспилотные летательные аппараты. «Арцах» подчеркнул, что данная операция была сложная.

Сообщается, что в результате артиллерийского обстрела на острове также были уничтожены минометные расчеты ВСУ.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Антонов назвал обвинения США в применении химоружия на Украине безосновательными
02 мая 2024, 10:22

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Обвинения США в адрес России в якобы применении химического оружия на Украине не имеют оснований. Об этом заявил посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
Накануне США ввели санкционные ограничения против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ и нескольких российских институтов, компаний и их руководителей. В Госдепе США такие меры объяснили якобы применением России на Украине отравляющего вещества хлорпикрина. При этом никаких доказательств приведено не было. Вместе с тем, в ведомстве не хотят признавать факты применения химического оружия украинскими войсками.

Такие ничем не подкреплённые обвинения Антонов назвал «безальтернативными» шагами по противостоянию России.

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#вс рф
#антонов
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Боец ВСУ рассказал об ужасах, с которыми столкнулся при возвращении с фронта
Ветеран ВСУ: Киев бросает на произвол судьбы ветеранов-инвалидов
02 мая 2024, 10:15

Фото: iStock/vadimguzhva

Украина не помогает ветеранам ВСУ и бросает их на произвол судьбы, после чего они влачат нищенское существование. Об этом рассказал ветеран украинской армии, ставший инвалидом. Его слова передаёт France info.
«Ты нужен государству, когда ты на фронте, но если ты становишься инвалидом, то никому до тебя нет дела», — рассказал украинский военный.

Он рассказал, что на поле боя получил ранение спинного мозга и больше не может ходить. Мужчина испытывает непрекращающиеся боли. Для их облегчения ему необходим нейростимулятор стоимостью 17 000 евро. Однако государство не собирается помогать, приводит издание слова ветерана ВСУ.

Таким образом, Александр считает, что Украина оказалась не готова к массовым случаям тяжелых ранений. Из-за этого ветераны боевых действий, ставшие инвалидами, влачат нищенское существование.

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