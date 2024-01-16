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Украинская армия в первоначальном виде, в котором она вступила в конфликт с Россией, была уничтожена уже к маю 2022 года. Об этом сообщил советник министра обороны России Андрей Ильницкий в ходе интервью журналу «Международная жизнь».
Также Ильницкий подчеркнул, что после этапа уничтожения первоначальной армии пошёл следующий этап, который характеризуется поставками вооружений ВСУ от западных союзников. Однако и эта армия на данный момент уничтожена, заявил советник Шойгу.
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