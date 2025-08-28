Советник Трампа назвал конфликт на Украине «войной Моди»

28 августа 2025, 10:29

Нарендра Моди (фото: kremlin.ru)

Советник президента США Дональда Трампа по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро охарактеризовал конфликт в Украине как «войну премьер-министра Индии Нарендры Моди». По его мнению, продолжение закупок нефти у России со стороны Нью-Дели существенно осложняет ситуацию.