Советник Трампа назвал конфликт на Украине «войной Моди»
Советник президента США Дональда Трампа по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро охарактеризовал конфликт в Украине как «войну премьер-министра Индии Нарендры Моди». По его мнению, продолжение закупок нефти у России со стороны Нью-Дели существенно осложняет ситуацию.
Как пишет агентство Bloomberg, Наварро выразил обеспокоенность тем, что действия индийского правительства наносят ущерб американской экономике. Он подчеркнул, что высокие тарифы, введённые Индией в ответ на повышение пошлин США до 50% на индийские товары, приводят к потерям рабочих мест, снижению доходов и замедлению роста зарплат в Штатах.
Таким образом, советник Трампа считает, что Нью-Дели своими действиями «ставит под удар интересы всей Америки», превращая украинский конфликт в своего рода «войну Моди».
