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Советник президента Украины Дмитрий Литвин опроверг информацию немецкой газеты Bild о планах Киева самостоятельно производить ядерное вооружение. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua».
Ранее Bild сообщила, что власти Украины обсуждают возможность восстановления ядерного оружия. Отмечалось, что в течение нескольких недель в стране могут произвести первые снаряды. Издание ссылалось на неназванного украинского чиновника.
Примечательно, что эта новость была опубликована через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Брюсселе заявил, что в разговоре с Дональдом Трампом поставил его перед выбором: либо у Киева будет ядерное оружие, либо страна станет членом НАТО.
Литвин, комментируя эти сообщения, назвал их «ерундой». Он сравнил обозревателя Bild Юлиана Репке с «российскими пропагандистами», поскольку и те, и другие якобы вбрасывают в информационное поле «одинаковые глупости».
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Примечательно, что эта новость была опубликована через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Брюсселе заявил, что в разговоре с Дональдом Трампом поставил его перед выбором: либо у Киева будет ядерное оружие, либо страна станет членом НАТО.
Литвин, комментируя эти сообщения, назвал их «ерундой». Он сравнил обозревателя Bild Юлиана Репке с «российскими пропагандистами», поскольку и те, и другие якобы вбрасывают в информационное поле «одинаковые глупости».
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Анастасия Чинкова