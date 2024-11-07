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Союзникам Киева, вероятно, придется вмешаться в украинский конфликт из-за Трампа

Ходжес: союзникам Киева придется вмешаться в конфликт с РФ из-за Трампа
Фото: iStock/Diy1

Фото: iStock/Diy1

Из-за победы республиканца Дональда Трампа в президентских выборах США союзникам Киева, вероятно, придется вмешаться в конфликт с Россией. Так считает бывший командующий Сухопутными войсками Соединенных Штатов в Европе генерал Бен Ходжес, его слова передает Newsweek.
По его словам, во время первого президентского срока в 2016-2020 годах Трамп не особо заботился о киевском режиме. И маловероятно, что сейчас он станет это делать, тем более с учетом частой критики украинских властей.

«Я не надеюсь, что администрация Трампа разработает и будет проводить сильную, эффективную всеобъемлющую стратегию, чтобы помочь Украине победить и защитить так называемый миропорядок, основанный на правилах», — заявил Ходжес.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва помнит о заявлении Трампа, который обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа в случае своей победы на выборах, однако, по словам Пескова, это было преувеличением.

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Эрдоган заявил, кому выгодно прекратить конфликт на Украине
Эрдоган: все государства заинтересованы положить конец эскалации на Украине и РФ
07 ноября 2024, 19:29

Реджеп Тайип Эрдоган (справа) (Фото: сайт Кремля)

В деэскалации конфликта между Россией и Украиной заинтересованы все страны, заявили в канцелярии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Политик встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в Венгрии. Эрдоган участвует в саммите Европейского политического сообщества.
«Президент Эрдоган заявил, что в интересах всех стран положить конец напряженности в отношениях между Украиной и Россией, Израилем и Палестиной, Израилем и Ливаном на мирной основе с помощью дипломатии», - проинформировали в канцелярии.
Ранее сообщалось, кому и из-за кого, возможно, придется вмешаться в конфликт на Украине. Информацию передало издание Newsweek.

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Shot показал видео последствий удара авиабомбы ФАБ-3000 по ВСУ под Курском
07 ноября 2024, 19:13

Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic

Площадь в один квадратный километр расчищена в результате удара российской авиабомбы ФАБ-3000, которую сбросили бойцы ВС РФ на украинских националистов. Видео с последствиями показал Telegram-канал Shot.
По данным журналистов, ликвидирован командный пункт украинских военнослужащих, а также бронемашины и склад с боеприпасами.
Перед этим агентство Bloomberg сообщало, когда у ВСУ закончатся боеприпасы, если США перестанут осуществлять поставки Киеву.

Нападение на Курскую область произошло ранним утром, 6 августа. Противник получил отпор от ВС РФ, пограничников и Росгвардии. Как признавало украинское командование, вторжение преследовало цель отвлечь российскую армию с Донбасса, но этого не произошло.

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Песков напомнил о заявлении Трампа решить конфликт на Украине до инаугурации
Песков: РФ помнит о желании Трампа решить конфликт на Украине до инаугурации
07 ноября 2024, 18:45

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

Россия помнит, что Дональд Трамп обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа в случае своей победы на выборах. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.
«Разумеется, это было некоторого рода преувеличение, когда говорил о том, что сделает это (завершит конфликт - редю) за ночь», — отметил Песков.

Песков добавил, что Россия помнит слова Трампа о намерении предложить что-то для решения украинского конфликта еще до инаугурации.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что, если вновь избранный президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом прекратит военные конфликты, как обещал, его следует выдвинуть кандидатом на получение Нобелевской премии.

Комментируя победу Трампа на выборах, он напомнил, что во время избирательной кампании тот обещал остановить мировые военные конфликты, в том числе на Украине.


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В Кремле оценили слова Трампа об окончании украинского конфликта
Песков посчитал слова Трампа об окончании конфликта на Украине преувеличением
07 ноября 2024, 18:39

Фото: istockphoto/TomasSereda

Слова новоизбранного президента США Дональда Трампа о том, что он может закончить украинский конфликт за сутки, преувеличены, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Разумеется, это было некоторого рода преувеличение, когда говорил о том, что сделает это за ночь», — прокомментировал он.
Перед этим белорусский президент Александр Лукашенко говорил о том, что урегулирование украинского конфликта зависит не только от Дональда Трампа. По словам главы Беларуси, происходящее касается многих государств.

«Поэтому надо все делить на два, на три. То, что ты говоришь сегодня в предвыборную кампанию, не факт, что завтра сложатся так обстоятельства», — говорил Лукашенко.
Трамп вступает в должность президента США 20 января 2025 года. Республиканца выбрали 5 ноября.

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#украина
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Зеленский отказался от помощи ЕС в организации переговоров с Россией
07 ноября 2024, 18:24

Украине не нужна от союзников помощь в организации мирных переговоров с Россией, Киев сам решит, когда их начать. Такое заявление сделал Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, текст которого опубликован в его Telegram-канале.
«Нам требуется достаточное количество вооружений, а не поддержка в переговорах. Только сама Украина должна решать, что будет, а чего не будет на повестке дня завершения конфликта», — заявил Зеленский.

Он напомнил, что Украина уже подготовила и ранее представила собственный мирный план. Именно над его реализацией и собирается работать украинские власти.

Зеленский также обвинил участвующих в саммите европейских лидеров в том, что они пытаются найти способы достижения мира с Россией. Он подчеркнул, что «объятия не помогут».

Украинский лидер в очередной раз потребовал вступления страны в НАТО, передачи замороженных активов РФ Украине и ужесточения антироссийских санкций. По его словам, Украине необходимы «рычаги влияния».

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#рф
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На Украине беспокоятся о полной потере Донбасса после победы Трампа
FT: Украина боится окончательно потерять Донбасс после победы Трампа
07 ноября 2024, 18:09

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинские чиновники пытаются сделать вид, что они являются сторонниками Дональда Трампа, однако за этими масками скрывается тревога по поводу продолжения поддержки от США. Об этом пишет газета Financial Times.
По словам одного из советников по вопросам обороны Украины, пожелавшего остаться неназванным, для Киева поддержка США является вопросом жизни и смерти.

«Многие военные боятся, что помощь США прекратится и мы потеряем Донбасс, как минимум. Нам нужно убедить Трампа быть с нами», — рассказал изданию представитель Минобороны Украины.

При этом украинский политический аналитик Сергей Фурса считает, что «мир снова повернулся не в ту сторону».

Ранее экс-советник американского Минобороны Дуглас Макгрегор заявлял, что для начала российско-американских переговоров по Украине новоизбранный президент США Дональд Трамп должен перестать помогать Киеву, а также вывести из республики американцев, заявил YouTube-каналу Judging Freedom.

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Зеленский назвал замороженные зарубежные активы России украинскими деньгами
07 ноября 2024, 17:59

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Российские замороженные зарубежные активы являются украинскими деньгами. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
В своём телеграм-канале он написал, что для Москвы станет уроком, если российские активы будут работать на пользу Украине.

«Честно говоря, это украинские деньги», — делает Зеленский смелый вывод, кажется, сам искренне в это веря.

Украинский лидер также поблагодарил всех политиков и глав государств, которые выступают за передачу Украине российских активов. По его словам, осталось только разработать необходимый механизм, который позволит направлять средства России украинской стороне.

Ранее глава министерства обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев ждёт получения 1,9 миллиарда евро от Евросоюза за счёт доходов от замороженных российских активов.

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Названо ключевое условие для начала переговоров России и США по Украине
Макгрегор: Трамп должен перестать помогать Киеву и вывести американцев из страны
07 ноября 2024, 17:40

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Для начала российско-американских переговоров по Украине новоизбранный президент США Дональд Трамп должен перестать помогать Киеву, а также вывести из республики американцев, заявил экс-советник американского Минобороны Дуглас Макгрегор YouTube-каналу Judging Freedom.
«Киевский режим должен исчезнуть. Русские не будут тратить время на переговоры с ним, независимо от того, что говорит Трамп. (Президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин — тот человек, который хочет увидеть действия: прекратить всякую помощь и вывести всех, кто ее оказывает, независимо от того, американский ли это гражданин в форме или без нее, агент ЦРУ или военный», — прокомментировал аналитик.
Дэвис убежден, только тогда российские власти могут посчитать, что переговоры с американской стороной по кризису на Украине будут со смыслом. Офицер резюмировал, что сейчас Москва не особо верит Вашингтону.

Трамп вступит в должность 20 января 2025 года. Во время предвыборной кампании он не раз говорил, что сможет остановить боевые действия на Украине.

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В США сделали заявление об СВО
Офицер Дэвис: боевики ВСУ могут развалиться еще до вступления Трампа в должность
07 ноября 2024, 17:38

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Армия Украины может развалиться в боях еще до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет в январе. Такое предположение YouTube-каналу Deep Dive высказал отставной американский подполковник Дэниел Дэвис.
«Россия продолжает методично и ускоренными темпами двигаться на запад, и я не вижу причин, по которым это изменится. <…> Не исключено, что украинская сторона может буквально развалиться в январе», — прокомментировал эксперт.
Он добавил, что шаги киевского режима привели к потерям живой силы и территорий, а попытки США повлиять на ход событий являются тщетными.

«В октябре российская армия взяла больше территорий, чем за весь 2022 год, то есть это трудно представить, что это произошло всего за один месяц и что такие темпы продолжаются», — заключил Дэвис.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, через сколько у ВСУ закончатся боеприпасы, если США перестанут их поставлять.

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