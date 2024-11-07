Союзникам Киева, вероятно, придется вмешаться в украинский конфликт из-за Трампа

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Из-за победы республиканца Дональда Трампа в президентских выборах США союзникам Киева, вероятно, придется вмешаться в конфликт с Россией. Так считает бывший командующий Сухопутными войсками Соединенных Штатов в Европе генерал Бен Ходжес, его слова передает Newsweek.
По его словам, во время первого президентского срока в 2016-2020 годах Трамп не особо заботился о киевском режиме. И маловероятно, что сейчас он станет это делать, тем более с учетом частой критики украинских властей.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва помнит о заявлении Трампа, который обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа в случае своей победы на выборах, однако, по словам Пескова, это было преувеличением.
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«Я не надеюсь, что администрация Трампа разработает и будет проводить сильную, эффективную всеобъемлющую стратегию, чтобы помочь Украине победить и защитить так называемый миропорядок, основанный на правилах», — заявил Ходжес.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва помнит о заявлении Трампа, который обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа в случае своей победы на выборах, однако, по словам Пескова, это было преувеличением.
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Элина Позднякова