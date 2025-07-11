Спасатель МЧС погиб при ликвидации последствий атаки БПЛА в Туле

11 июля 2025, 11:15

Фото: istockphoto/grafoto

При ликвидации последствий атаки дрона в Туле погиб спасатель МЧС Илья Ковалев, проинформировали в пресс-службе регионального главка ведомства в пятницу, 11 июля.





Отмечено, что мужчина был в звании старшего прапорщика и отдал службе 16 лет. Коллеги подчеркнули, что погибший огнеборец спас множество жизней, у него остался девятилетний сын и супруга.





«Он ежедневно сталкивался с высокой опасностью, продолжая выполнять свой долг до последней минуты», — сказано в публикации ведомства.

