Спасатель МЧС погиб при ликвидации последствий атаки БПЛА в Туле
При ликвидации последствий атаки дрона в Туле погиб спасатель МЧС Илья Ковалев, проинформировали в пресс-службе регионального главка ведомства в пятницу, 11 июля.
Отмечено, что мужчина был в звании старшего прапорщика и отдал службе 16 лет. Коллеги подчеркнули, что погибший огнеборец спас множество жизней, у него остался девятилетний сын и супруга.
«Он ежедневно сталкивался с высокой опасностью, продолжая выполнять свой долг до последней минуты», — сказано в публикации ведомства.Боевики ВСУ регулярно атакуют гражданскую инфраструктуру и мирных граждан. Российские власти не раз отмечали террористический характер действий киевского режима. Ранее сообщалось, что российская ПВО за ночь сбила над регионом 13 дронов.