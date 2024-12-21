Хинштейн не подтвердил смерть ребенка при ракетном ударе ВСУ по Рыльску

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Гибель ребенка при обстреле Рыльска со стороны ВСУ не подтверждена, заявил врио главы Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Он добавил, что пять человек погибли, но детей среди них нет. Хинштейн соболезнует близким и родным жертв. Чиновник заверил, что региональное правительство окажет им максимальную поддержку.
При обстреле повреждены девять объектов, включая объекты социальной инфраструктуры, жилые дома, а также частные постройки, где повреждены окна.
Украина вторглась в Курскую область в начале августа, бои в российском регионе продолжаются.
Перед этим стало известно, что бойцы ВС РФ ликвидировали несколько украинских дронов над крымским полуостровом.
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При обстреле повреждены девять объектов, включая объекты социальной инфраструктуры, жилые дома, а также частные постройки, где повреждены окна.
Украина вторглась в Курскую область в начале августа, бои в российском регионе продолжаются.
Перед этим стало известно, что бойцы ВС РФ ликвидировали несколько украинских дронов над крымским полуостровом.
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Никита Кротов