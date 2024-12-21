Хинштейн не подтвердил смерть ребенка при ракетном ударе ВСУ по Рыльску

Российские межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками могут долететь до границ США в течение часа. Об этом сообщил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, временем подлета в 30-60 минут отличаются «Булава», «Тополь-М», «Ярс», «Сармат», «Авангард» и «Орешник».