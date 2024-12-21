МВД: заключенные самарской колонии получили паспорта РФ и отправились на СВО

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Заключенным колонии №26 в Самарской области выдали российские паспорта и отправили их в зону специальной военной операции.
Как пояснили в МВД, в связи с отбытием наказания гражданство получить невозможно, однако заключение контракта с Минобороны РФ является исключением из правил. Вручение проходило в минувший четверг, 19 декабря.
Перед этим стало известно о выдворении трех россиян с территории Республики Казахстан. Граждан РФ оштрафовали почти на полторы тысячи долларов, поскольку те в положенный срок не уведомили власти о своем двойном гражданстве. В частности, это нужно было сделать в течение месяца. Россияне прибыли в Казахстан самолетом.
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