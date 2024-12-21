Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov
Владимир Зеленский возглавляет террористическую ячейку, которая убивает мирных граждан, заявила РИА Новости дипломат российского МИДа Мария Захарова, комментируя атаку со стороны ВСУ на Казань. Она подчеркнула, что Киев занимался терроризмом и раньше.
«Усама Бен Зеленский. (…) А теперь он стал главой террористической ячейки, которая убивает людей, мирных людей, ученых, детей, бьет по гражданской инфраструктуре», — прокомментировала Захарова, проведя параллель с тем, как США и Британия готовили Бен Ладена.Перед этим официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ высказалась о молчании западных стран по поводу удара ВСУ по казанским высоткам.
Боевики ВСУ ударили по Казани примерно в 8:00 утра, используя беспилотники. Было зафиксировано восемь прилетов. Жители одного из ЖК рассказали детали эвакуации.
Читайте также:
«Трампа ждет сюрприз»: в США неожиданно оценили Путина
Российские военные уничтожили украинские БПЛА над Крымом
Зеленский резко изменился в своих заявлениях об СВО
Никита Кротов