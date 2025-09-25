Спасавшую детей от БПЛА ВСУ краснодарку оштрафовали
Жительница Краснодара получила штраф за превышение скорости, когда пыталась уйти от множества летавших над дорогой беспилотников ВСУ. Об этом пишет телеграм-канал Kub Mash.
По данным СМИ, инцидент произошёл в марте: Елена с двумя сыновьями направлялась в Приморско‑Ахтарск. За полчаса до въезда в город над трассой появилось восемь — десять дронов. Два из них сбили — слышались взрывы.
Младший сын испугался, и женщина разогналась более 100 км/ч на участке, где разрешённая скорость — 60. Камера зафиксировала превышение, и Елене пришёл штраф. В суде она доказала, что действовала вынужденно и другого способа спастись не было, после чего постановление отменили.
Ранее в Приморском крае таможенники обнаружили крупную партию беспилотников, перевозившуюся в грузовиках. Как писала Baza, на досмотре в нескольких фурах нашли два самолетных БПЛА, 2 672 квадрокоптера и более 200 комплектующих. Часть дронов была с тепловизорами и устройствами для сброса грузов. По документам, коробки шли из Китая в Россию как товары народного потребления. Их должны были доставить по адресу российской фирмы. В сети показали кадры распаковки коробок с беспилотниками.
