25 сентября 2025, 12:19

Mash: Спасавшую детей от БПЛА ВСУ краснодарку оштрафовали за превышение скорости

Фото: istockphoto/NiseriN

Жительница Краснодара получила штраф за превышение скорости, когда пыталась уйти от множества летавших над дорогой беспилотников ВСУ. Об этом пишет телеграм-канал Kub Mash.